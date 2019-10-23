Активы Нацфонда Казахстана с 2025 года превысят 35% к ВВП

Новости 72 0

Астана. 23 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Активы Национального фонда Казахстана с 2025 года превысят 35% к ВВП, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Работа по увеличению активов НФ ведется, по нашим расчетам с 2025 года его активы превысят 35% к ВВП. Сегодняшний порог – 30% к ВВП – соблюдается», — сказал Даленов в ходе обсуждения проекта закона РК «О гарантированном трансферте из НФ РК на 2020-2022 годы» на заседании мажилиса в среду.

Также он ответил на вопрос ответственности за эффективное использование бюджетных средств.

«В 2017 году был введен запрет на заимствования квазигосударственным сектором из НФ – теперь средства могут выделяться только через бюджет. По бюджетным программам внедряется ответственность первых руководителей и руководителей бюджетных программ за неэффективное использование бюджетных средств, куда включаются и выделенные средства НФ», — сказал глава МНЭ.

Вместе с этим, отвечая на вопрос о мерах по сохранению активов НФ, глава миннацэкономики отметил, что они включают снижение гарантированного трансферта до Т2 трлн, улучшение администрирования нефтяных налоговых поступлений в НФ, вопросы трансфертного ценообразования, вопросы контроля формирования прибыли, управление активами НФ, включая доходность и конвертацию, разработку новых фискальных правил, которые позволят больше сберегать.

Астана не сразу строилась Астана не сразу строилась
8236

ИО председателя Национального банка РК (НБ РК) Олег Смоляков добавил, что для улучшения управления активами НФ НБ реализовал ряд мероприятий.

«Увеличена до 5% доля золота в НФ, увеличена доля государственных облигаций развивающихся рынков – это направлено на диверсификацию портфеля и повышение доходности. Мы работаем с правительство по увеличению выпуска государственных ценных бумаг на долгие сроки, чтобы выстраивать кривую доходности и правильно управлять государственными финансами», — уточнил Смоляков.

Согласно проекту Закона РК «О гарантированном трансферте из НФ РК на 2020-2022 годы», размер гарантированного трансферта из Нацфонда определен в объеме по Т2,7 трлн в 2020-2021 годах и Т2,6 трлн в 2022 году.

Похожие материалы:

  1. Почти Т18 млрд хотят потратить за четыре года из госбюджета на привлечение инвестиций в РК
  2. Названы лидирующие по неосвоению госбюджета регионы Казахстана
  3. Представлена структура доходов республиканского бюджета Казахстана на 2019-2021 годы
  4. Более Т260 млрд потратят на реализацию комплексного плана развития Семея до 2025 года
  5. На 4,3% вырос ВВП Казахстана за девять месяцев 2019 года

Новости партнеров

Загрузка...