Активы Нацфонда Казахстана с 2025 года превысят 35% к ВВП

Астана. 23 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Активы Национального фонда Казахстана с 2025 года превысят 35% к ВВП, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Работа по увеличению активов НФ ведется, по нашим расчетам с 2025 года его активы превысят 35% к ВВП. Сегодняшний порог – 30% к ВВП – соблюдается», — сказал Даленов в ходе обсуждения проекта закона РК «О гарантированном трансферте из НФ РК на 2020-2022 годы» на заседании мажилиса в среду.

Также он ответил на вопрос ответственности за эффективное использование бюджетных средств.

«В 2017 году был введен запрет на заимствования квазигосударственным сектором из НФ – теперь средства могут выделяться только через бюджет. По бюджетным программам внедряется ответственность первых руководителей и руководителей бюджетных программ за неэффективное использование бюджетных средств, куда включаются и выделенные средства НФ», — сказал глава МНЭ.

Вместе с этим, отвечая на вопрос о мерах по сохранению активов НФ, глава миннацэкономики отметил, что они включают снижение гарантированного трансферта до Т2 трлн, улучшение администрирования нефтяных налоговых поступлений в НФ, вопросы трансфертного ценообразования, вопросы контроля формирования прибыли, управление активами НФ, включая доходность и конвертацию, разработку новых фискальных правил, которые позволят больше сберегать.

ИО председателя Национального банка РК (НБ РК) Олег Смоляков добавил, что для улучшения управления активами НФ НБ реализовал ряд мероприятий.

«Увеличена до 5% доля золота в НФ, увеличена доля государственных облигаций развивающихся рынков – это направлено на диверсификацию портфеля и повышение доходности. Мы работаем с правительство по увеличению выпуска государственных ценных бумаг на долгие сроки, чтобы выстраивать кривую доходности и правильно управлять государственными финансами», — уточнил Смоляков.

Согласно проекту Закона РК «О гарантированном трансферте из НФ РК на 2020-2022 годы», размер гарантированного трансферта из Нацфонда определен в объеме по Т2,7 трлн в 2020-2021 годах и Т2,6 трлн в 2022 году.