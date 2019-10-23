В минтруда РК не согласились с критикой депутатов о неэффективности программы занятости

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Не согласился с критикой депутатов мажилиса парламента РК о неэффективности программы занятости министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Показатели рынка труда по сравнению с 2017 годом улучшаются – на 200 тыс. человек увеличилась занятость, молодежная безработица снизилась с 4,1% до 3,7%, женская – с 5,8% до 5,2%, и в этом вклад программы занятости есть», — сказал Нурымбетов в ходе обсуждения республиканского бюджета на 2020-2022 годы на заседании мажилиса парламента РК в среду.

Отвечая на вопрос депутата Айгуль Нуркиной об эффективности использования бюджетных средств в этой сфере (по данным депутата, на госпрограммы занятости, начиная с 2011 года, было затрачено более Т800 млрд, в проекте трехлетнего бюджета на программу «Енбек» выделяется еще Т186 млрд, а уровень безработицы держится на уровне 4,8%) глава минтруда признал, что уровень эффективности ее инструментов различен.

«К примеру инструмент «льготное микрокредитование» реально создает новые рабочие места – 31,5 тыс. микрокредитов было выдано за последние три года, создано 26 тыс. новых рабочих мест. По инструменту «обучение» есть вопросы: в этом году мы 60 тыс. человек обучили, трудоустроились чуть более 55%. Поэтому со следующего года мы изменим подходы, если помните, в 2011 году мы обучали только по заявкам работодателей, тогда будет трудоустройство и эффективность вложенных средств», — добавил Нурымбетов.

Также он доложил, что в министерстве приступили к анализу программы занятости. По мнению министра, ее надо корреспондировать с другими программами, влияющими на занятость, потому что результат зависит от создания новых рабочих мест в экономике.

По официальной статистике, в Казахстане сегодня 440 тыс. безработных.