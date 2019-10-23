Подсудимый в Нур-Султане о казахах в Сирии: На рибат со мной никто из фигурантов не ходил

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Обвиняемый в участии в военных действиях в Сирии в рядах запрещенной в Казахстане террористической организации ИГИЛ Руслан Куанов в суде в Нур-Султане заявил, что никто из фигурантов дела вместе с ним в боевых действиях (рибате) не участвовал, передает корреспондент агентства.

«На рибат со мной никто из подсудимых не ходил, все погибли, кто был со мной рядом. «Казахского джамагата» не было, был «Хайбар». Точно не знаю, были или нет они (подсудимые – КазТАГ) в «Хайбаре». Я воевал с американцами и курдами. С сирийцами не воевал», — сообщил Куанов в среду в суде.

Вместе с тем, он заявил, что признает обвинение в участии в военных действиях в Сирии.

«На рибат (военные действия – КазТАГ) 3-4 раза выходил с оружием, признаю. Я все признаю», — заявил он.

Кроме того, Куанов сообщил, что казахстанцы, находящиеся вместе с ним на скамье подсудимых, были «идали» – они были не на передовой, а сзади: чинили машины, носили еду, делали топографические карты.

«Ажмамбетов Жандос чинил машины. KIA Rio машина была, чинил ее. Айыпкалиева (Ермухана – КазТАГ) видел в Ракке, он сказал, что нигде не участвовал. В последний раз видел его в больнице, когда ногу показывал. Он с осколком в ноге после бомбежки лежал. Абулхаиров Турлан – знаю его с начала 2015 года, он был идали. Все были идали. Сабитулы Даурен носил посуду, носил еду женщинам. На передовую носили (еду – КазТАГ) другие люди. А идали – были сзади. Амирфаси – были на передовой. Туреханов Данабек – с 2014 года знаю его. Он был топографом. Делал карты. Карты в телефоны вносил. У него была грыжа. Садвакасов Думан – видел в 2018 году в Кешме, не знаю, чем он занимался. Ибраева (Бахтияра – КазТАГ) видел, когда он болел тифом, часто его видел. Амангельды Абзала в 2016 году в Убайдиле видел с его отцом и братом», — сообщил он.

Отвечая на вопрос адвоката Жиенбаева, выступающего в интересах подсудимого Алмаза Нарбутина, Куанов сообщил, что тот занимался вопросами медицины.

«Нарбутина знал, его называли Салих-медик, так как он занимался медицинскими услугами. Я его видел, когда он был сильно ранен. Об участии в амвон, на рибатах я не в курсе. Потому что, если там лишние вопросы задаешь, там служба безопасности Аммият действовала. Нарбутин Алмаз стопроцентно занимался вопросами медицины, раненных перевозил, уколы им ставил. Так как я когда был ранен, Салих-медик приезжал ко мне оказывать медицинскую помощь. Оружия у него я не видел. Медики по шаригату оружия не носят. Последний раз он говорил, что уезжает в Казахстан. Я сказал: «Сам знаешь, никто тебя не держит». Нарбутин был ранен. В Матаджяха – это группа раненых – он был. Я понял, что он сам сдался Казахстану», — сообщил Куанов.

Отвечая на вопрос адвоката Айнакулова, выступающего в интересах подсудимого Нурлана Камалова, Куанов опроверг его роль «амира».

«Камалова называли Хожеке. С 2004 года знаю Хожеке. Стопроцентно он был идали, то есть помогал с водой, с едой сиротам, вдовам, он водовозом был. Хожеке один раз приносил мне еду. Это ложь, что он был амиром. Все могут сказать, что он не амир. Он идали. Я не знаю, ходил ли он на войну. Я высказал ему в лицо, что он не ходил на войну, и я с ним поругался. Там три человека решали вопросы (войны – КазТАГ). Когда я ходил на рибат было холодно, я заболел. Я был злой, и сказал: «Почему ты не ходишь на рибат?» Я сказал: «Мы болеем, вы бы сходили на рибат». Он ответил, что он идали. Я не видел у него оружия», — сказал подсудимый.

В таком же положительном духе отозвался он и об Аманжоле Жансегирове и Газинуре Бакитжанову.

«В 2014 году я поехал. Жансегиров гостеприимный, его двери всегда открыты. Был у него на бешпармаке. Не видел, чтоб он ругался когда-нибудь с кем-то. Не видел у него оружия, чтоб он выходил на рибат. (…) В 2014 году я вступил в состав «Хайбар». Он (Бакитжанов – КазТАГ) был в состоянии принимать участие на амалях. Бакитжанов был идали, на войну не ходил. В городе Мосул я его видел, он сказал, что он после операции из больницы вышел», — сказал предполагаемый боевик ИГИЛ.

Также подсудимый сообщил, что в Сирии его знали под другим именем и признал, что призывал на джихад.

«Спанов Еркинбек — 2-3 раза в городе Александре видел. Я жил в квартире с актюбинскими ребятами. Я съехал оттуда, потому что тесно стало. Туда я возвращался в гости и там его встретил. Его по-другому звали. Меня, например, как Куанова не знали; знали, как Аббаса. Он сказал, что я призывал его на джихад, признаю это», — отметил Куанов.

Напомним, 23 октября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Нур-Султана начался судебный процесс над 14 казахстанцами, подозреваемыми в участии в ИГИЛ. Судебное заседание проходит в учреждении минимальной безопасности ЕЦ-166/10 под охраной сотрудников в масках.