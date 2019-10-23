Заседание СГП ШОС пройдет в Ташкенте 1-2 ноября

Алматы. 23 октября. КазТАГ — Заседание совета глав правительств (СГП) стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Ташкенте 1-2 ноября, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

«Заседание совета глав правительств государств-членов ШОС состоится 1-2 ноября в Ташкенте. Ожидается, что в столице Узбекистана соберутся премьер-министры всех стран ШОС», — цитирует ТАСС Норова со специального брифинга в среду.

По его словам, на мероприятие также приглашены главы правительств стран-наблюдателей при организации – Афганистана, Беларуси, Монголии и Ирана, а также руководители ряда партнерских международных организаций, Межбанковского объединения ШОС и Делового совета ШОС.

«Заседание совета глав правительств государств-членов ШОС придаст важный импульс реализации многосторонних инициатив государств-членов ШОС, способствующих взаимовыгодному партнерскому сотрудничеству в регионе, ускорению экономического роста, расширению связей в сферах транспорта и энергетики, промышленности, увеличению объемов инвестиций, внедрению инноваций и обеспечению занятости населения, путем расширения соответствующей договорно-правовой базы», — считает Норов.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана в 2001 году, основными целями которой были заявлены укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан; наблюдателями при ШОС – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия; партнерами по диалогу ШОС – Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.