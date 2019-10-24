90 тонн гексофторида урана поместят до конца 2019 года в Банк ядерного топлива в РК

Усть-Каменогорск. 24 октября. КазТАГ – 90 тонн гексофторида урана поместят до конца 2019 года в Банк ядерного топлива в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Информацию о запуске банка МАГАТЭ можно будет узнать, когда все будет завезено. Пока говорить о количестве гексофторида урана нельзя. Согласно международным договорам, в общем будет завезено 90 метрических тонн. Сколько будет партий, неизвестно. Могу сказать, что до конца текущего года все будет завезено», — сказал в среду ИО директора по безопасности АО «УМЗ» Дмитрий Слободин.

Он напомнил, что поставляют материал две фирмы – французская ОRАNО, которая уже завезла свою партию ранее, и АО «НАК «Казатомпром».

«Надо правильно понимать – это не ядерные отходы, которые имеют такое содержание радиоактивного материала, которое может привести к ядерной реакции. Здесь такого в принципе не может быть здесь. Мы работаем с природным ураном, там процент содержания радиоактивного материала низкий», — сказал Слободин.

В департаменте экологии Восточно-Казахстанской области особо подчеркнули, что на АО «УМЗ» любые производственные отходы хранятся с соблюдением всех необходимых требований – экологических и санитарно-эпидемиологических.

«Это политический проект, который дает определенный фактор стабильности в целом стране. Это обычный склад из легких конструкций, но с особенной системой защиты. Гексафторид урана применялся и в производстве на «УМЗ», в сотни раз больше, для топливных таблеток. Теперь просто на складе хранится сырье в определенных капсулах», — сказал руководитель департамента экологии ВКО Дмитрий Кавригин.

Напомним, 16 октября в Усть-Каменогорске состоялась церемония доставки первой партии низкообогащенного урана (НОУ) в банк МАГАТЭ в Казахстане (БНОУ), в которой приняли участие представители агентства. В БНОУ МАГАТЭ будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, пригодного для изготовления топлива для стандартного легководного реактора на атомных электростанциях. Отмечалось, что этот резерв НОУ не является радиактивным отходом, не несет угрозы для населения и окружающей среды и предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам. Как подчеркнули в министерстве иностранных дел РК, «благодаря инвестициям Казахстана и МАГАТЭ на базе Ульбинского металлургического завода, имеющего многолетний опыт работы в этой области, создана необходимая инфраструктура для безопасного хранения материала».