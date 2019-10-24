Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Прогноз погоды на предстоящую зиму представили казахстанские синоптики, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По предварительному прогнозу в ноябре температура воздуха на большей части Казахстана ожидается выше нормы на 1 градус Цельсия, лишь на западе и востоке страны – около нормы. Количество осадков предполагается на большей части республики – около нормы, на крайнем юге и местами на северо-востоке – больше нормы, а на юго-западе республики – меньше нормы», — рассказала в четверг директор гидрометцентра Марина Шмидт.

Декабрь и январь на большей части Казахстана прогнозируются относительно теплыми, но при этом не исключены дни с температурой воздуха ниже климатической нормы на 3-5 градусов Цельсия.

«Осадочным предполагается декабрь, что будет обусловлено частым прохождением по территории Казахстана циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов», — сказала Шмидт.

«В феврале с частыми вторжениями холодных воздушных масс с районов Карского моря и установлением Сибирского антициклона температура воздуха на территории Казахстана прогнозируется ниже нормы на 1-2 градуса Цельсия. В юго-западной половине республики февраль предполагается малоосадочным, осадки в пределах нормы ожидаются в северо-восточной половине страны», — дополнила начальник управления долгосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Жулдыз Исабекова.

Весна 2020 года, по словам синоптиков, ожидается в календарные сроки.

«Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус Цельсия на большей части Казахстана, около нормы – на юге и юго-востоке страны. Количество осадков на большей части республики предполагается около нормы, в горных и предгорных районах юга и востока республики – больше нормы», — уточнили синоптики.