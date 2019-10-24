Глава Союза журналистов Казахстана встретился с журналистами Шымкента

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Шымкент. 24 октября. КазТАГ – Председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев встретился с журналистами Шымкента, передает корреспондент агентства.

Матаев поздравил с созданием нового подразделения – городского филиала Союза журналистов Казахстана и с избранием его председателя Уали Кыдыра, ныне возглавляющего Шымкентский филиал телеканала «Казахстан». Определены цели и задачи нового подразделения в соответствии с уставными требованиями общественного объединения, обращено внимание на защиту свободу слова и прав журналистов, соблюдения профессиональной этики работниками прессы, телевидения и радио, а также пользователями социальных сетей, особенно с развитием новых технологий в сфере журналистики.

Приглашенные на встречу руководители редакций, представители службы коммуникаций городского акимата, филиала партии Nur Otan поделились опытом взаимодействия с населением, активистами гражданского общества по выявлению проблем и разрешению вопросов социального характера. Журналисты выдвинули ряд предложений для органов исполнительной власти по улучшению имиджа крупнейшего мегаполиса страны, обратили внимание на поддержку репортеров и их семей в рамках реализуемых социальных программ в области жилищного строительства.

Глава Союза журналистов Казахстана ответил на вопросы по развитию региональной прессы, внесению предложений по улучшению закона «О средствах массовой информации», исключению статей о клевете из Уголовного кодекса РК. Он также сообщил, что примет участие в медиафоруме в Туркестане, который состоится в ближайшую пятницу с участием журналистов Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей.

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