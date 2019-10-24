Ежемесячно более Т370 млн потеряет РК от недобора налога с букмекеров

Алматы. 24 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ежемесячно более Т370 млн будет терять бюджет Казахстана от недобора фиксированного налога с букмекеров, считает основатель и генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев.

«Тут (оборот денег в букмекерском бизнесе – КазТАГ) трудно посчитать, так как у букмекеров налоги состоят из разных частей. Можно сказать одно – букмекерская касса оплачивает 300 МРП в месяц, не считая всех остальных налогов. Если на сегодня выдано 500 лицензий и это количество сократится до 10, то давайте посчитаем (…). Это более Т370 млн ежемесячно будет терять бюджет от недобора фиксированного налога», — прокомментировал Казанцев для КазТАГ сообщение о том, что казахстанские букмекеры выступили против поправок в закон «Об игорном бизнесе».

На вопрос, к каким последствиям может привести поправка, согласно которой предполагается вывести букмекерские кассы в игорные зоны, эксперт ответил, что «к вполне ожидаемым».

«Казино уже давно выведены в отдельную зону и, в итоге, просто увеличилось число подпольных казино по всему Казахстану и опять же деньги пошли не в бюджет, а в теневую экономику. В ситуации с букмекерами будет все то же самое», — уверен собеседник агентства.

На вопрос, может ли еще одна поправка, согласно которой предполагается создать «Центр учета ставок» (ЦУС) сделать рынок букмекерских услуг в Казахстане более цивилизованным, спикер ответил, что «вряд ли».

«Данный вопрос изучал в интернете. Аналог этому (ЦУСу) есть в России, но, по сути, проект не оправдал себя. В целом букмекеры работают через аккредитованные компании, которые фиксируют все данные и передают в налоговую службу», — отметил Казанцев.

Мне кажется, предположил эксперт, лучше обязать эти компании собирать больше данных, а не создавать монопольную частную компанию.

«Я уверен, что это будет всем нам известная компания», — прогнозирует собеседник агентства.

Если компания будет собирать все данные, вплоть до ФИО и ИИН, подчеркнул спикер, то, конечно же, многие игроки уйдут в зарубежные букмекерские компании, чтобы не светиться.

«А, следовательно, деньги пойдут за пределы Казахстана», — убежден собеседник агентства.

По мнению спикера, поправки в закон «Об игорном бизнесе» вносятся, на первый взгляд, чтобы защитить тех, кто делает ставки и для того, чтобы собрать больше налогов.

«Но на самом деле эти поправки приведут только к тому, что налогов (букмекеры – КазТАГ) станут платить меньше, деньги утекут за пределы Казахстана, а кто делал ставки, будут это делать и дальше, но вне юрисдикции страны», — заключил Казанцев.

Напомним, 16 октября сообщалось, что казахстанские букмекеры выступили против поправок в закон «Об игорном бизнесе».

«В настоящее время в мажилисе парламента рассматриваются поправки в закон «Об игорном бизнесе», в частности, вывод касс букмекерских контор в резервации. Мы не поддерживаем поправку касательно вывода касс букмекерских контор в так называемые «резервации» или игорные зоны, которые сейчас организованы в Капшагае и Боровом. Мы выступаем категорически против ее включения в данный законопроект», — сказал заместитель директора букмекерской конторы Tennisi Сергей Казаков на пресс-конференции в прошлую среду.

1 МРП = Т2525.