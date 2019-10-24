Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ — Фальсифицированную импортную молочную продукцию обнаружили в Нур-Султане, Алматы и Актау, сообщает пресс-служба комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения РК.

«Фальсифицированная импортная молочная продукция обнаружена на полках торговых сетей Нур-Султана, Алматы и Актау. По результатам лабораторных исследований, молочная продукция (молоко, сливки, масло сладкосливочное несоленое) производства ОАО «ВиммБилльДанн», АО «Данон Россия», ОАО «Белмолпродукт», ООО «Молпродукт», ООО Агрофирма «Верхний Услон» Российской Федерации, ОАО «Савушкин продукт», «ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Ресублики Беларусь, ООО «Андрушевский маслосырзавод» Украины, АО «Ак-сут» Кыргызской Республики, «Loctalis International Lean Jaurts» Франция, ЗАО «Рокишкио пиено гамиба» Литовской Республики, IM «Fabrica de Brinzetundin Soroca» Республики Молдова, а также ряда других производителей не соответствовали по своему наименованию и жирно-кислотному составу жировой части продукта», — говорится в сообщении в четверг.

Таким образом, как отметили в КККБТУ, производители нарушили ряд требований технических регламентов, безопасности пищевой продукции, не указав использование растительных жиров, чем ввели потребителей в заблуждение.

«В настоящее время комитетом изъята вся несоответствующая продукция», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что, в соответствии с «Законом о защите прав потребителей», покупатели вправе потребовать от продавца возмещения всех затрат вреда, причиненного здоровью.