Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Почти 20 коррупционных дел в системе ЧС направлено в суд в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«За истекший период 2019 года в производстве антикоррупционной службы находилось 24 уголовных дела данной категории (системы ЧС – КазТАГ). Из них 17 направлено в суд, одно прекращено и шесть в производстве», — сообщили в антикоррупционной службе в четверг.

Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений, совершаемыми сотрудниками сферы ЧС, оказались взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и хищение.

«В Северо-Казахстанской области производством окончено уголовное дело в отношении руководителя ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО», который подозревается в получении взятки в размере $1,2 тыс. от предпринимателя за подписание актов выполненных работ на сумму Т40 млн (установка антенн для радиостанции)», — привели пример на брифинге.

В Алматы проводится расследование в отношении начальника Наурызбайского районного отдела чрезвычайных ситуаций ДЧС МВД РК подполковника гражданской защиты, подозреваемого в получении взятки в сумме Т42 тыс. за беспрепятственное подписание на системной основе протоколов о прохождении 28 физическими лицами обучения по пожарной безопасности.

«В Жамбылской области антикоррупционной службой совместно с управлением собственной безопасности ДП области и отделом военной контрразведки КНБ РК по подозрению в получении взятки изобличен старший инженер отдела по чрезвычайным ситуациям Меркенского района ДЧС области. Он подозревается в получении взятки в сумме Т140 тыс. от начальника пограничной заставы за уменьшение суммы штрафа по выявленным в ходе проверок нарушениям норм пожарной безопасности», — сообщили в ведомстве.

Также стало известно о нескольких состоявшихся судебных приговорах в отношении сотрудников служб ЧС.

«В Павлодарской области к штрафу в размере Т5 млн осужден начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Павлодарской области Искаков С., который получил взятку в сумме Т500 тыс. от субъекта предпринимательства за укрытие нарушений по соблюдению норм и правил пожарной безопасности», — проинформировали в антикоррупционной службе.

Приговором Жетысуского районного суда Алматы на Т2 млн оштрафован главный специалист ОЧС Жетысуского района ДЧС Алматы Курмангалиев М., который получил взятку в сумме Т100 тыс. от директора ТОО за укрытие нарушений по соблюдению норм и правил пожарной безопасности.

«Перечисленные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также специальных званий офицеров гражданской защиты», — добавили в антикоррупционном ведомстве.