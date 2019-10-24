На Т5,6 млрд товаров с истекшим сроком годности хранятся на складах Казахстана

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Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. На Т5,6 млрд товаров с истекшим сроком годности хранятся на складах Казахстана, сообщил председатель комитета по государственным материальным резервам министерства национальной экономики (МНЭ) РК Ильяс Испанов.

«Т5,6 млрд (составляет стоимость – КазТАГ) товары, у которых истекли сроки хранения. (…) Они находятся на складах не от того, что они сгнили или пришли в негодность, просто по товарам есть сроки хранения, по истечении которых запрещается законом использовать в пищевых целях», — сообщил Испанов на брифинге в четверг.

Он пояснил, что в действующем законе отсутствует норма, разрешающая утилизировать данные товары.

«Поэтому если по данным товарам внесем законодательные изменения, соответственно, мы сможем его утилизировать. Первое – это есть у нас сахар. При поставке сахара срок годности бывает два или четыре года. По достижению этого срока начинаем проводить торги. Если два раза проводят торги и если (они – КазТАГ) не проходят, и если подходят срок (хранения – КазТАГ), соответственно, нету уже людей, которые могут купить (данный товар – КазТАГ), нужна утилизация. Но для утилизации нет законодательных решений. Мы пришли к выводу, что закон нужно дополнить одним пунктом (об утилизации данного товара – КазТАГ)», — резюмировал Испанов.

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