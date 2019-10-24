Генпрокуратура РК: Некоторые недобросовестные коллекторы – это бандиты

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Некоторые недобросовестные коллекторы – это бандиты, заявил помощник генерального прокурора Казахстана Кайрат Раисов.

«Можно тоже их (коллекторские компании – КазТАГ) разделить на тех, которые добросовестные, на тех, которые недобросовестные, которые применяют, так скажем, не совсем законные методы. Это бывшие, извините за выражение, бандиты, которые и в преступном мире были, есть такая информация. Я поэтому, наверное, через призму защиту прав потребителей скажу, что нужно все-таки Национальному банку регулятор полномочий передать. Вот есть несколько предложений. Вот, в частности, те люди, которые сталкиваются с незаконными действиями коллекторов, когда людей оскорбляют, угрожают уничтожением имущества, применением насилия и так далее, и так далее, они не знают, куда обращаться – не все знают. Потому что я, по крайней мере, постоянно пользуюсь социальными сетями, и люди пишут, действительно, и не знают, куда обратиться», — сообщил Раисов в четверг в сенате на круглом столе по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности.

В связи с этим, считает он, Нацбанке должна быть открыта «горячая линия».

Также помощник генпрокурора считает, что коллекторы не должны иметь непогашенную судимость.

«Я вдоль и поперек закон прочел, но я не нашел требований к работникам коллекторских компаний. Там есть к руководящему составу требования. (…) То есть, я не вижу требования к самим работникам коллекторских компаний. В первую очередь, должно быть требование, чтоб он не был ранее судим, (не имел – КазТАГ) непогашенную судимость. Может он, извините за выражение, убийца, насильник. Нет такого требования», — резюмировал Раисов.