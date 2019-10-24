Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Поправки по налогообложению наружной рекламы готовятся внести в ноябре в мажилис, передает корреспондент агентства.

«В целях единообразного применения норм налогового законодательства предусмотрены соответствующие поправки (по налогообложению наружной рекламы) в Налоговый кодекс Республики Казахстан в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата», внесение которого в мажилис парламента предполагается в ноябре текущего года», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос сенатора Манапа Кубенова.

Глава кабмина пояснил внесение поправок тем, что министром национальной экономики 13 мая был принят приказ «Об утверждении правил размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования». Согласно данному приказу размер платы за первый и последующие месяцы размещения наружной (визуальной) рекламы рассчитывается в соответствии с базовыми ежемесячными ставками, утвержденными Налоговым кодексом, исходя из места расположения и площади стороны размещения наружной (визуальной) рекламы, вне зависимости от количества размещаемой наружной (визуальной) рекламы, в том числе изображений, видеоизображений, бегущих строк на государственном и русском языках на стороне размещения объекта наружной (визуальной) рекламы в течение уплаченного месяца.

«Принятым законом Республики Казахстан от 8 января 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы» внесено изменение в пункт 3 статьи 605 Налогового кодекса Республики Казахстан, согласно которому под стороной размещения наружной (визуальной) рекламы понимается сторона каждого изображения, в том числе видеоизображения наружной (визуальной) рекламы, размещаемой на объектах наружной (визуальной) рекламы. Проанализировав вышеуказанную норму закона в правоприменительной практике, отмечаем, что данное требование, несомненно, увеличит налоговую нагрузку на бизнес, так как плата за размещение наружной (визуальной) рекламы, размещаемой на объектах, будет взыматься за каждый видеоролик или изображение», — согласился при этом с доводами сенатора Мамин.

Напомним, 27 сентября Кубенов, обращаясь с запросом, указал на то, что сейчас при начислении налога в соответствии вышеназванной нормой статьи Налогового кодекса при размещении рекламы субъект предпринимательства вынужден оплачивать за каждое изображение независимо от времени размещения рекламно-информационного ролика. Парламентарий отметил, что общая сумма по размещению рекламы значительно повышена за счет налога, установленного налоговым законодательством. Кроме того, по его словам, сумма начисляемого налога значительно выше сумм понесенных затрат на ее размещение.