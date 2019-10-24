Прокуроров РК могут обязать в течение суток проверять законность решений об адмарестах

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Прокуроров Казахстана могут обязать в течение суток проверять законность решений об административных арестах, передает корреспондент агентства.

В частности, ожидается, что прокурор независимо от участия в судебном рассмотрении будет обязан проверять законность постановления об административном аресте в течение суток с момента его поступления и при выявлении необоснованного судебного акта принимать меры к его опротестованию.

Вместе с тем, в случае вступления в силу изменений, прокуроры на местах по полугодиям будут проводить проверку либо анализировать правоприменительную практику уполномоченных органов о прекращении производства по делам об административных правонарушениях в сфере налогов, таможенного дела, экологии и антимонопольного законодательства.

Также в числе новшеств ожидается, что прокуроры будут принимать обязательное участие в судах по делам об административных правонарушениях: по которым санкция статьи особенной части КоАП предусматривает безальтернативное наложение взыскания в виде административного ареста; по делам, санкции статей особенной части КоАП которых предусматривают альтернативное наложение административного ареста, если одним из участников процесса заявлено ходатайство о необходимости его участия; в области предпринимательской деятельности, по которым должностные лица антимонопольного органа и уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, имеют право рассматривать и составлять протоколы об административных правонарушениях; в области охраны окружающей среды; в области налогообложения; в сфере таможенного дела; об обжаловании постановлений уполномоченных органов (должностных лиц), в подведомственность которых входит рассмотрение дел в сфере налогов, таможни, экологии и антимонопольного законодательства; о коррупционных правонарушениях.