Трубу горячего водоснабжения прорвало в центральной части Алматы

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Алматы. 24 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Трубу горячего водоснабжения прорвало в центральной части Алматы, сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса ЖКХ города Ян Гирин.

«Сигнал о порыве поступил 24 ноября в 14.30. Прорвало трубу горячего водоснабжения севернее перекрестка улицы Байзакова и проспекту Райымбека. Труба диаметром 800 мм была введена в эксплуатацию в 1971 году и свой 25-летний ресурс давно выработала. В настоящий момент трубу перекрыли, начаты ремонтные работы», — сказал Гирин корреспонденту агентства в четверг.

По поступившей информации, от теплоснабжения отключены порядка 40 объектов, но на температурный режим на объектах это никак не повлияет. По предварительным данным, при выбросе теплоносителя никто не пострадал, движение автотранспорта по близлежащим улицам не останавливалось.

«С началом отопительного сезона мы просим горожан обращать внимание на прорывы пара или увлажнения почвы и сообщать о подобных случаях на телефон 109. По указанному номер сразу будут выезжать аварийные группы», — добавил Гирин.

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