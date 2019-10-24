Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Казахстан пересмотрит стандарты СССР по нагрузке на особо охраняемые природные территории (ООПТ), передает корреспондент агентства.

«Рекреационная нагрузка в ООПТ определялась стандартами СССР. Однако в настоящее время стандарты устарели. В этой связи, в плане мероприятий по реализации государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы предусмотрена разработка методики определения рекреационной нагрузки для ООПТ (385 пункт)», — сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Напомним, 18 сентября мажилисмены, обращаясь к главе правительства с запросом, указали на то, что развитие национальных парков происходит стихийно и определяется потребностями «бизнес-сообщества». По мнению парламентариев, такое «развитие» «сводится к примитивному использованию земельных участков под рестораны, сауны, гостевые дома, горнолыжные курорты, разнообразное строительство (ЛЭП, трубопроводы, парковки, свалки и прочее)». Также в мажилисе отметили, что развитие особо охраняемых природных территорий планируется без учета экологической емкости национальных парков и рекреационных нагрузок.