Названы условия возврата нацпарку выделенных под курорт «Кокжайлау» территорий

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Названы условия возврата Иле-Алатаускому государственному национальному природному парку выделенных под курорт «Кокжайлау» территорий, передает корреспондент агентства.

«В рамках реализации проекта по строительству горнолыжного курорта «Кокжайлау» акиматом города Алматы рассматривается вопрос по сокращению территории, предоставленной для его строительства. Вместе с тем, согласно поручению президента Республики Казахстан от 8 апреля 2019 года, реализация проекта временно приостановлена. В случае отказа от реализации проекта, министерством экологии, геологии и природных ресурсов будет инициирован проект постановления правительства Республики Казахстан, предусматривающий возврат в состав национального парка земель, ранее переведенных в земли запаса для строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау», — говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

Напомним, в апреле президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о проекте горнолыжного курорта «Кок-Жайлау», выразил мнение, что нельзя спешить в таких важных вопросах.