Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Коллекторы обязаны звонить только с зарегистрированных номеров во избежание негативных ситуаций, считает заместитель председателя Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Жанар Абдыкаримова.

«Коллекторское агентство обязано совершать звонки исключительно только с зарегистрированных номеров во избежание создания негативных ситуаций, когда недобросовестные работники коллекторского агентства, нарушая закон, звонят более трех раз в день или в выходные, или вообще в ночное время, либо представляются иным коллекторским агентством для причинения вреда данному агентству и устранения конкурента с рынка», — сообщила Абдыкаримова в четверг в сенате на круглом столе по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности.

С ней согласен и представитель генеральной прокуратуры.

«Нужно дать Национальному банку доступ к сведению о мобильных номерах. Это то же самое, как способ борьбы с недобросовестными коллекторами. То есть звонят и не знают, за кем зарегистрирован номер, откуда он, с частного номера звонит, угрожает и так далее. (…) Должны быть обязательно заявлены номера мобильных телефонов, с которых будут взаимодействовать коллектор с должником», — сказал помощник генерального прокурора Кайрат Раисов.