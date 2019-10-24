Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Новое здание посольства Беларуси открылось «дипломатическом квартале» Нур-Султана, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«В Нур-Султане открыли новое здание посольства Республики Беларусь», — говорится в сообщении в четверг.ю

В церемонии официального открытия приняли участие заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, а также представители деловых и дипломатических кругов двух стран.

«Новый современный комплекс посольства Беларуси с этническим колоритом и широкими функциональными возможностями, находится в динамично развивающемся районе города по адресу улице Кошкарбаева, 9, где в непосредственной близости размещены посольства других стран, конвенциональные, образовательные, культурно-досуговые учреждения, предприятия сферы услуг и питания. Церемония открытия является важной вехой в истории развития многогранного казахстанско-белорусского диалога, а островок белорусской земли в Казахстане будет местом новых возможностей для наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонних отношений, направленных на рост благосостояния и процветания наших граждан», — сообщили в правительстве РК.

Отмечается, что проект комплекса зданий посольства Беларуси в Казахстане разработан ГП «Институт жилища – НИПТИС им. С.С. Атаева».

«Комплекс зданий посольства состоит из административного здания, включающего в себя зал приемов, конференц-зал, переговорные помещения, кабинеты сотрудников, библиотеку, а также жилого дома, где предусмотрено 10 квартир, два гостиничных номера, подземный паркинг и резиденция посла Республики Беларусь. Посольство Беларуси расположено в «дипломатическом квартале», где уже размещаются посольства США, Республики Корея, резиденция посла России, а также ведется строительство ряда диппредставительств (КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана)», — уточнили в пресс-службе премьера.