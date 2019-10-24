Нацбанк РК предлагает ограничить взаимодействие коллекторов с должником и его окружением

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана предлагает ограничить взаимодействие коллекторов с должником и его окружением, сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков.

«Нацбанк предложил предоставить коллекторским агентствам право взаимодействовать с третьими лицами только в целях установления местонахождения или контактных данных должника», — сказал Смоляков в сенате на круглом столе по вопросам коллекторской деятельности.

Нужно ограничить взаимодействие агентства с работодателем должника письменными уведомлениями, предложил регулятор.

Также Нацбанк внес в предложения, которые потребуют внесения изменений или дополнений в законодательство, обязательство коллекторов фиксировать весь процесс взаимодействия с должником и третьими лицами на аудио- или видеозапись и звонить только с телефонных номеров, заявленных в уполномоченный орган.

Также, по мнению регулятора, нужно исключить из закона «О коллекторской деятельности» понятие «первичный контакт» и обязанность сообщать должнику номер учетной регистрации в реестре коллекторских агентств.

Кроме того, нужно предоставлять должнику вместо договора об оказании услуг по досудебному взысканию и урегулированию задолженности справку-подтверждение о размере задолженности, за достоверность и подлинность которой несет ответственность агентство, установить для коллекторов обязательные минимальные требования к собственному капиталу, допустить к телефонным переговорам с должником, его представителем или третьим лицом работников коллекторского агентства, имеющих среднее образование, исключить противоречие между законом «О коллекторской деятельности» и Трудовым кодексом РК.

Зампред Нацбанка озвучил и предложения, которые не требует внесения изменений в закон: поручить объединениям коллекторских агентств разработать стандарты по работе с должниками, в том числе этические, создать call-центр или телефон доверия для должников, рассмотреть возможность уменьшения количества контактов коллекторов с должником посредством автоматизации процесса взаимоотношений.

«Вышеуказанные меры позволят Национальному банку осуществлять в полной мере контроль за деятельностью коллекторских агентств, повысить прозрачность деятельности коллекторских агентств, тем самым защитить граждан от возможных противоправных действий со стороны работников коллекторских агентств», — заключил Смоляков.