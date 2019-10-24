Лукашенко обозначил основные проблемы ЕАЭС

Алматы. 24 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил основные требующие решения проблемы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Нам нужно решить главные вопросы в ЕАЭС, о которых мы говорили и без которых вообще не может быть Евразийского экономического союза. Это знаменитые свободы: свобода передвижения рабочей силы, услуг, капиталов, финансов, товаров и т.д. Все ли здесь отработано? Все ли здесь хорошо? Нет», — сказал Лукашенко в интервью казахстанскому госСМИ.

При этом он отметил, что ЕАЭС, иногда, сам себе создает проблемы.

«Порой мы сами себе создаем эти барьеры. У нас нет полной унификации национального законодательства, решения, которые мы иногда принимаем, мы их не адаптируем и не вносим изменения в национальное законодательство, не имплементируем. Поэтому эти вопросы фактически субъективного характера, их нужно снимать. Барьеров быть не должно», — заявил он.

По словам президента Беларуси, барьеры внутри ЕАЭС заставляют его членов искать партнеров за пределами союза.

«Если есть барьеры внутри нашего союза, Казахстан начинает смотреть вокруг – а как двигаться, в каком направлении, если здесь закупорено? Если здесь нет движения нефти в направлении союзника Беларусь – Россия не пропускает эту нефть – тогда казахстанцы начинают смотреть в Китай, начинают смотреть южнее – в Пакистан, Индию, туда будут поставлять эти продукты свои. Это нормально? Это ненормально», — отметил он.

Кроме того, белорусский президент обратил внимание на неравные конкурентные условия для членов ЕАЭС.

«Да и конкуренции нет. Конкуренция – двигатель любой экономики. Мы должны наши предприятия ставить в равные условия. Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий более выгодные условия и торпедировать поставки продукции с Беларуси, к примеру, на российский рынок, или казахстанский или какие-то другие рынки. Коль мы создаем союз, значит, нужно продвигаться вперед. У нас много общего, поэтому мы этот путь можем пройти быстрее, нежели Европейский союз. Мы видим, что у них не получилось и можем учиться на чужих ошибках», — добавил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом 24-25 октября.