Алматы. 24 октября. КазТАГ — В Кыргызстане обнаружен подпольный трубопровод для перекачки ГСМ из Казахстана, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам и СО СУ ГСБЭП при ПКР по Чуйской области в рамках расследуемого уголовного дела выявлена преступная группировка, осуществляющая незаконную деятельность по незаконной транспортировке ГСМ из Казахстана на территорию Кыргызской Республики для дальнейшей незаконной реализации. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 319 УК КР», — сообщили в пресс-службе государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР в четверг.

Как сообщается, 23 октября сотрудниками ГСБЭП в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров, в с. Кен Булун обнаружена труба, протяженностью около 3 км, с помощью которой на постоянной основе перекачивали ГСМ, предположительно около 100 тонн в день.

«В рамках досудебного производства обнаружена база и место, где производилось складирование и хранение необходимого оборудования – емкости для ГСМ, насосы для перекачки ГСМ и другое», — следует из сообщения.

В настоящее время устанавливается точная сумма причиненного ущерба государству, организаторы преступной схемы, а также круг причастных лиц со стороны уполномоченных государственных органов.

«Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей территории Кыргызской Республики», — резюмируется в сообщении.