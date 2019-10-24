Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Межведомственная комиссия по импортозамещению создана в Казахстане, сообщает пресс-служба НПП «Атамекен».

«Другая проблема бизнеса – рынки сбыта. Для решения вопроса создана межведомственная комиссия по импортозамещению под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что аграрии Казахстана недополучили субсидии в общем объеме более Т36 млрд.

«Нацпалата предлагает использовать резервы правительства для выплаты долгов по субсидиям (аграриям – КазТАГ), а также провести подробный анализ причин сложившейся ситуации», — следует из сообщения.

Кроме того, палата отмечает падение кредитования экономики и приводит данные Национального банка РК.

«За девять месяцев 2019 года произошло снижение доли кредитования юридических лиц на 11,5% от всего ссудного портфеля, или с Т7,9 трлн до Т7 трлн», — резюмируется в сообщении.