Казахстанцы признают идеальными одни ценности, а в жизни руководствуются другими

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Толганай Умбеталиева о неожиданных результатах исследования, инициированного Представительством фонда Фридриха Эберта в Казахстане

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