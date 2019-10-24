Казахстанцы признают идеальными одни ценности, а в жизни руководствуются другими 24.10.2019 13:00 Общество 91 0 Толганай Умбеталиева о неожиданных результатах исследования, инициированного Представительством фонда Фридриха Эберта в Казахстане Похожие материалы: Алматы войдет в топ-100 глобальных мегаполисов по качеству жизни Казахстанцы все более склонны к европейским ценностям – исследование «Казахстанцы верят в силу мирных митингов» Почти Т8 млрд долгов выплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии Экспертное мнение: Казахстанцы плохо относятся к инвестициям в строительство