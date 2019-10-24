Считаю некорректным комментарий Бекетаева по «кадровому указу» – пресс-секретарь Токаева

Алматы. 24 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Считаю некорректным комментарий министра юстиции РК Марата Бекетаева по указу президента РК Касым-Жомарта Токаева «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента», заявил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

«Считаю некорректным комментарий министра юстиции. Возможно, под напором журналистов Бекетаев растерялся и дал неверную формулировку, что удивительно, так как должностное лицо такого уровня всегда должно квалифицированно разъяснять любые вопросы в рамках своих функциональных обязанностей», — прокомментировал в четверг Курмангали для КазТАГ заявление Бекетаева о том, что, согласно указу «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента», ряд назначений президент РК должен согласовывать с главой Совета безопасности (СБ) РК Нурсултаном Назарбаевым.

По его словам, на днях он уже комментировал данный указ, хотел бы на этот раз окончательно расставить точки над i.

«Конституция является основополагающим законом, в котором четко прописаны функции и полномочия главы государства. В указе от 9 октября 2019 года, вызвавшем различные комментарии, имеется положение, согласно которому президент вправе принимать решения вне процедур, сформулированных в «Положении о порядке согласования, назначения на должность и освобождения от должности политических государственных служащих и иных должностных лиц Республики Казахстан», — подчеркнул пресс-секретарь.

Таким образом, дополнил он, именно президент как главное должностное лицо государства, гарант Конституции, Верховный главнокомандующий принимает, согласно Основному закону нашей страны, все решения, касающиеся назначения членов правительства, руководителей силовых и иных ведомств, подотчетных ему, а также глав регионов.

«Что касается упомянутого указа, ставшего причиной кривотолков, то он носит процедурный характер и никоим образом не может повлиять на исполнение главой государства своих конституционных обязанностей и функций», — резюмировал Курмангали.

Напомним, 21 октября сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расширил полномочия первого президента РК Нурсултана Назарбаева, подписав указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента» от 9 октября.

Согласно документу, назначение министров, за исключением глав МИД, минобороны и МВД, будет проводиться президентом РК после согласования с председателем Совбеза.

Также, согласно документу, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК (АП РК, генеральная прокуратура, комитет национальной безопасности, агентство по делам государственной службы, агентство по противодействию коррупции, Национальный банк, республиканская гвардия, служба внешней разведки «Сырбар», служба охраны президента, счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, управление делами президента), должно быть согласовано с главой СБ РК.

Кроме того, назначения акимов областей, городов республиканского значения и столицы будут согласовываться с председателем СБ РК.

22 октября министр юстиции РК Марат Бекетаев прокомментировал в кулуарах заседания правительства указ Токаева. По его словам, согласно указу, по кадровым вопросам последнее слово принадлежит Совету безопасности, но до вынесения кандидатур на обсуждение «предполагаются консультации».