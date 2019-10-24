Реорганизацию комитета минфина РК связали со стартом пилота централизованных госзакупок

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Реорганизацию комитета государственных закупок министерства финансов Казахстана связали со стартом пилота централизованных государственных закупок, передает корреспондент агентства.

«С января 2020 года в пилотном варианте начнут действовать централизованные государственные закупки. В связи с этим предлагается на республиканском уровне присоединить комитет по госзакупкам к комитету казначейства, которому будут переданы все госзакупки центральных госорганов и их территориальных подразделений, и он станет единым организатором республиканского значения», — сообщили в минфине в четверг.

Как отмечается, соответствующие изменения произойдут на областном и районном уровнях, где организации всех государственных закупок передадут соответствующим управлениям государственных закупок акиматов областей (единый организатор областного значения) и соответствующим отделам государственных закупок районных акиматов (единый организатор районного значения).

«Все эти меры осуществляются в целях централизации государственных закупок и усиления единых организаторов по государственным закупкам, оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, используемых для государственных закупок. Предлагаемый подход при осуществлении государственных закупок позволит снизить коррупционные риски, освободит бюджетные организации от несвойственных функций и исключит вмешательство политических государственных служащих в осуществление госзакупок», — заявили в министерстве.

Напомним, 8 октября МИА КазТАГ сообщало о том, что реорганизация комитета государственных закупок минфина ожидается до конца 2019 года. Соответствующая информация содержится в утвержденной правительством дорожной карте по реализации пилотного проекта «Централизованные государственные закупки». Согласно документу, в январе-феврале 2020 года запланировано утверждение положения, структуры и штатной численности вновь созданного комитета и его территориальных подразделений.