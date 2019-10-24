«Еще раз хочу сказать: никакого двоевластия у нас нет». «Декоммунизация по-казахски: много пафоса и никакой конкретики». «Показной патриотизм – последнее прибежище негодяя». «Почему казахстанской оппозиции так интересны парламентские выборы?»

Сетевой Казахстан 24 октября 2019г.

TIME . KZ . «Игорь РОГОВ: В Казахстане нет двоевластия» — Бывший председатель Конституционного совета Игорь РОГОВ — Вначале меня даже позабавила реакция общества, когда пошли разговоры о так называемом двоевластии. Ну о каком двоевластии может идти речь? Вот смотрите. В подпункте 20 статьи 44 Конституции говорится: «Президент образует Совет безопасности и иные консультативно-совещательные органы, а также Ассамблею народа Казахстана и Высший судебный совет». То есть Совет безопасности — это конституционный орган, но он входит в число консультативно-совещательных органов… Так что, резюмируя, еще раз хочу сказать: никакого двоевластия у нас нет.

«Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ, экс-посол Казахстана в Беларуси: Последует ли Лукашенко примеру Назарбаева?» — Ермухамет Кабидинович всегда славился нестандартным мышлением и (пожалуй, это главное) смелостью высказывать свою точку зрения на те или иные события даже тогда, когда она идет вразрез с генеральной линией. Поэтому мы решили в очередной раз взять интервью у бывшего посла Казахстана в Белоруссии. К тому же и повод есть — визит президента Александра ЛУКАШЕНКО в Казахстан 24-25 октября. Но разговор получился не только об этом… — Я, когда был на приеме у Елбасы, спросил: “Нурсултан Абишевич, много разговоров, слухов, что якобы двоевластие в стране”. Он мне ответил: “Нет никакого двоевластия. Надо оказывать полную поддержку Токаеву. Он — президент. Я в нем не ошибся, когда назначил преемником. Он оказался самым достойным из всех кандидатур, которые я рассматривал”. Вот его слова!

«Актоты Раимкулова, министр культуры и спорта: А по ночам я пишу музыку…» — Единственная женщина в правительстве признается, что работа министра оказалась в чем-то схожа с ее профессией композитора: она должна представлять все произведение, не упуская при этом деталей, ей нужно прописать партию для каждого и при этом обеспечить слаженную игру всего оркестра. И чтобы любой проект прошел как по нотам!

CAMONITOR . KZ . «Судьбу акимов — в руки граждан?» — Нельзя сказать, что казахстанцы раньше совсем не участвовали в оценке эффективности деятельности акимов, просто случалось это крайне редко, да и мнения их учитывались, по большей части, формально. Исправить ситуацию обещает инициированный президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ пилотный проект, в рамках которого будут проводиться опросы населения на предмет «профпригодности» региональных руководителей – со всеми вытекающими из этого последствиями… Звучит, конечно, впечатляюще, но насколько реально воплотить такую идею в жизнь? Поразмышлять об этом мы попросили политолога Данияра АШИМБАЕВА.

Жандос АСЫЛБЕКОВ — «Декоммунизация по-казахски: много пафоса и никакой конкретики» — В последнее время общественные деятели и журналисты национал-патриотической (или национал-популистской, кому как нравится) ориентации пытаются внушить нам мысль о необходимости декоммунизации. Мол, это едва ли не ключевое условие формирования демократического общества и расцвета экономики в Казахстане. Правда, в таких рассуждениях почти нет конкретики, зато очень много пафоса и мифов.

KAZPRAVDA . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Показной патриотизм – последнее прибежище негодяя» — Предатели Родины хотят, чтобы люди протестовали против якобы «бесчеловечной политики Китая», но они постоянно лгут о том, что там происходит. Им противен спокойный и миролюбивый Казахстан, у которого выверенные отношения и с Россией, и с Китаем. Им хочется объявить войну всем и сразу – так может поступить только сумасшедший, который хочет краха своей государственности. Я нисколько не преувеличиваю: недавно беглый банкир и преступник объявил «войну» не только Казахстану, но и Путину, Си Цзиньпину и Эрдогану одновременно (очевидно же, что это клинический случай). Наблюдая раздувание антикитайской истерии и показушно-фальшивую «любовь» к братьям по крови, невольно вспоминаешь печально знаменитое изречение «ПАТРИОТИЗМ – ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ НЕГОДЯЯ».

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Почему казахстанской оппозиции так интересны парламентские выборы?» — Политические партии в Казахстане готовятся к предстоящей парламентской кампании, которая скорее всего будет досрочной. Нынешний созыв Мажилиса работает на основании мандата, полученного партиями в марте 2016 года на досрочных парламентских выборах. Учитывая, что срок полномочий нижней палаты парламента, согласно Конституции РК, составляет 5 лет, следующие выборы должны пройти в первом квартале 2021 года… Может случиться так, что в период этой пока гипотетической, но неизбежной трансформации политической системы законодательная ветвь сыграет ключевую роль в определении будущего.

CARAVAN . KZ . ««Теракты у нас – это самодеятельность»: может ли ИГИЛ угрожать Казахстану из-за боевых действий Турции в Сирии» — Данияр АШИМБАЕВ — Мы видим, что деятельность экстремистских религиозных организаций в Казахстане имеет место быть, но в то же время те теракты, которые у нас были, в значительной степени — самодеятельность. Организованные группировки своевременно выявляются органами национальной безопасности и громятся. В этом отношении наши спецслужбы более или менее работают. С другой стороны, возвращение боевиков из Сирии, особенно членов их семей, в ходе недавней операции «Жусан» привело к притоку в Казахстан достаточного количества людей, являющихся носителями экстремистской идеологии. Несмотря на то что кто-то из них был осужден, тем не менее мы получили определенный приток экстремизма, который у нас будет работать.

«Еда не приходит одна: почему Казахстан пока не может прокормить себя сам» — В социально-предпринимательских корпорациях (СПК) уверены, что они это делают. При этом даже не закупают весь список товаров, за которые отвечают. Наличие самих стабфондов показывает, что на продовольственном рынке страны не все так хорошо, как иногда нам пытаются показать. Откровенно говоря, Казахстан пока не может прокормить себя сам. Мы не говорим о 20 видах колбасы и 30 сортах пива. Речь идет о самых простых и сырых продуктах. В 2010 году правительство утвердило перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ).

KP . KZ . ««Зеленый» курс сельского хозяйства» — Прилавки супермаркетов переполнены красивыми импортными овощами и фруктами, которые могут храниться месяцами и не портиться. Вроде бы выгодно и практично. Вот только вкуса никакого, да и пользы для организма — тоже. На этом фоне можно по праву гордиться отечественными фермерами, которые тяжелым каждодневным трудом поднимают отечественную экономику, поставляя на рынок экологически чистый продукт. В этом корреспондент «Комсомолки» убедился своими глазами. И оценил вкус настоящих овощей: вкуснее не найдете!

FORBES . KZ . «В Казахстане начинается культурная революция» — Об этом было заявлено на специально созванной пресс-конференции в Алматы в среду, 23 октября. Встреча с прессой была организована научно-образовательным фондом «Аспандау», инициатором движения просветителей информационного общества. Своё заявление они назвали «манифестом», и было за что. — Это манифест-призыв к культурной, образовательной, интеллектуальной революции, — уточнил модератор пресс-конференции политолог Досым САТПАЕВ. Простыми словами выразил идею инициаторов предприниматель Ерлан СТАМБЕКОВ: — Через два года будем отмечать 30-летие нашей страны, независимости республики, и в пору зрелости приходит переосмысление ценностей, когда мы говорим о том, что мало только экономики, мало только развития инфраструктуры, необходимо подумать ещё и о душе, о том, кого мы воспитываем. Мне 52 года, у меня четверо детей, и для меня важно, какой мы оставим нашу страну, великую богатую землю, будущим поколениям.

KZ . MEDIA . «Кто работает на Uzyn Qulaq? Версия» — В этом году в казахстанском секторе Интернета сформировался новый для республики медийный формат, который можно условно назвать «сливным»… Итак, по версии инсайдеров: Uzyn Qulaq не является проектом Кремля: за ним стоят частные интересы; общее руководство проектом якобы осуществляют хорошо известная в Казахстане организация — Salem social media и ее глава Александр Аксютиц, бывший журналист президентского пула и государственных СМИ; в команде Telegram-канала работают и россияне (москвичи) и казахстанцы, причем среди исполнителей со стороны Казахстана нам назвали Данияра АШИМБАЕВА, который позиционирует себя в последнее время как политолог; россияне, задействованные в проекте, в свое время работали/сотрудничали с Багланом МАЙЛЫБАЕВЫМ, в прошлом пресс-секретарем Нурсултана НАЗАРБАЕВА, а затем до января 2017 года замруководителя Администрации президента РК.

PLATON . ASIA . «Жанболат Мамай: У нас нет никакой договоренности с властью!» — В Казахстане создается новая политическая партия. Один из ее главных создателей — известный журналист и общественный деятель Жанболат МАМАЙ. В интервью Platon.asia он рассказывает о перспективах Демократической партии Казахстана, о «косановщине» и об обвинениях в свой адрес по поводу «сговора с властью».

365 INFO . KZ . «Коллективизация в Казахстане — кровавое преступление или шаг в развитии?» — Коллективизация — самый конфликтный период в восприятии истории обществом. Это показало социологическое исследование фонда «Стратегия». Число тех, кто говорил о развитии (оседлость и урбанизация), и тех, кто считает ее «кровавым преступлением сталинского режима», примерно равно. При этом третий лагерь (были как хорошие, так и плохие последствия) оказался самым большим. И в целом восприятие советского прошлого у сограждан неоднозначно. В оценке распада Союза численность двух противоположных лагерей равно вплоть до процента. Об этом на международной научно-практической конференции в Москве заявила президент общественного фонда «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА.

«Лекарства, сигареты и алкоголь подорожают из-за маркировки товаров в ЕАЭС» — Россияне настойчиво предлагают маркировать товары, однако платить за это в конечном счете будет простой потребитель. В том числе — из Казахстана.

TENGRINEWS . KZ . Бакытжан БАЗАРБЕК – «Как акиматы скрывают информацию о земельных участках и как ее получить» — Кто владеет информацией, тот владеет миром. И эти слова стали актуальными в современных земельных отношениях Казахстана, где отлученность от достоверной информации может быть причиной потери бизнеса и имущества, а обладание дает возможность влиять на земельные отношения.

AZATTYQ . ORG . «Как развивать исторический туризм, если разрушается архитектура?» — В начале нынешнего года экс-президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ поручил акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу АХМЕТОВУ заняться развитием туризма в регионе. После этого в Семее приняли решение о создании сектора по развитию внутреннего туризма. Однако, местные краеведы относятся к этому без оптимизма. Они говорят, что городская власть долгие годы равнодушно принимала решения о сносе вековых построек, а оставшиеся здания – потенциальные туристические объекты – разрушаются прямо на глазах.

«Продолжение суда и надежды инспекторов на перемены в работе» — Резонансное дело об убийстве охотинспектора и ранении его напарника в Карагандинской области вновь поступило в суд — после «устранения нарушений». На подходе суд еще по одному подобному делу в Акмолинской области. Между тем егерское сообщество надеется на изменения в работе, которые позволят эффективнее бороться с браконьерами.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.