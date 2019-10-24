Выговор объявлен председателю КЧС Беккеру за коррупционное правонарушение подчиненного

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Выговор объявлен председателю комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК Владимиру Беккеру за коррупционное правонарушение подчиненного, сообщил старший следователь первого департамента агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) Данияр Бигайдаров.

«За коррупционное правонарушение подчиненного приказом министра внутренних дел – начальнику управления кадровой политики КЧС Мухаметгалиеву Е.Н. и заместителю председателя КЧС Дузакбаеву Б.О. объявлен строгий выговор, председателю КЧС Беккер В.Р. объявлен выговор», — сообщил Бигайдаров на брифинге в четверг.

Он уточнил, что выговор Беккер получил в связи с отсутствием контроля и выявленными рисками в КЧС МВД РК и уголовным делом в отношении директора РГП на ПХВ «Селденқорғау құрылыс» КЧС МВД РК.

«Беккер – это курирующий руководитель. Он выговор получил за своего подчиненного, (за уголовное дело – КазТАГ) по Т5 млн в Алматы», — отметил следователь.

По его словам, 13 сентября внесено представление для устранения причин, создающих условия для коррупции, в порядке статьи 200 УПК РК в КЧС МВД РК по уголовному делу по части 2 статьи 366 УК РК в отношении директора РГП на ПХВ «Селденқорғау құрылыс» КЧС МВД РК по факту вымогательства денежных средств в размере Т5 млн за предоставление объема работ по объекту строительства участка (Астана – Караганда – Балхаш – Капшагай – Алматы) автомобильной дороги республиканского значения Центр – Юг.

Следователь также сообщил, что по делам коррупции в системе КЧС МВД РК антикоррупционной службой в государственные органы внесено более 20 представлений.

«По результатам их рассмотрения 22 лица привлечено к различным видам дисциплинарной ответственности (шесть выговоров, четыре строгих выговора, три замечания, два неполных служебных соответствия, два освобождения от занимаемой должности, одно понижение в должности) и четверо – уволены», — резюмировал Бигайдаров.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что директора РГП на ПХВ «Селденқорғау құрылыс» КЧС МВД РК задержали в Алматы. Антикоррупционной службой по Алматы было начато досудебное расследование в отношении директора РГП на ПХВ по факту покушения на получение взятки в сумме Т5 млн от руководителя компании за подписание договора об оказании услуг по устройству земляных оснований на участке автомобильной дороги республиканского значения.