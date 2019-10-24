Кто подводит президента Токаева под монастырь?

Как советники Токаева по экономическим вопросам либо его спичрайтеры создают «программные заявления» практически на пустом месте

Недавно Национальный банк получил разнос от самого президента страны. Речь Касым-Жомарта Токаева была горячей: надо срочно внести коррективы в проводимую политику, пересмотреть подходы в управлении средствами Нацфонда, разработать стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года, улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику…

В общем, мало не покажется. Но это только на первый, поверхностный взгляд.

Кто отменит конкуренцию?

Вот наш президент задается вопросом: дескать, почему устойчивые и финансово независимые предприятия, представляющие интерес для банков, не заинтересованы в привлечении банковских кредитов? «Почему? Возможно, это означает, что эти предприятия считают непривлекательными для себя условия, диктуемые коммерческими банками», — президент сам отвечает на свой вопрос.

Конечно, с этим нужно что-то делать. И тут он предлагает: «Стоя перед дилеммой: обеспечение стабильности финансового сектора или развитие кредитования реального сектора, Национальный банк должен принять рациональное решение».

То есть, во имя развития корпоративного кредитования можно поступиться финансовой стабильностью? Обязать банки кредитовать малый и средний бизнес (крупный с кредитованием не испытывает никаких сложностей) по приемлемым для него, но не для банков ставкам? Но ведь коммерческие банки – точно такие же предприятия и бизнесы, как и другие. Разве можно заставить производителя продавать его товары и услуги ниже себестоимости? Разве это не системный риск? Что станет с отечественной экономикой вообще, если банки превратятся в черепки?

К проблеме высоких процентных ставок за годы суверенитета власть обращалась не раз. И всякий раз давались поручения, аналогичные тому, что в этот раз дал Касым-Жомарт Токаев. Всякий раз принимались какие-то меры или полумеры, и ни разу проблема не была решена. Это как семь задач тысячелетия, решение которых долгие годы не могли найти даже математические гении – на сегодняшний день доказана лишь гипотеза Пуанкаре.

Условно говоря, для того, чтобы снизились ставки на кредитные продукты, нужно удешевить фондирование. Сегодня это прежде всего вклады населения и юридических лиц в банках. Их доходность, кстати, сегодня, довольно высока, и наметился четкий тренд на снижение этих ставок. Однако ни банки, ни Национальный банк не намерены торпедировать этот процесс по одной простой причине: ставки должны оставаться привлекательными – в противном случае казахстанская банковская система будет обескровлена. И это очень сильно ударит по финансовой стабильности.

Снижению процентных ставок также может способствовать низкая инфляция. Пока она довольно высокая, и хотя Нацбанк поставил целью снизить инфляцию до 2-4%, но до нее еще далеко – скрыта она за туманами. У Нацбанка, к сожалению, нет волшебной палочки, благодаря которой увеличатся доходы населения, диверсифицируется экономика и все больше обработанных товаров будет идти на экспорт. А потому ожидать, что инфляция возьмет и упадет каким-то волшебным образом – по крайней мере наивно.

Ну и плюс к тому же – не надо умалять значение конкуренции. Только в конкурентных условиях банки начинают проявлять чудеса изобретательности и предлагают все больше интересных продуктов. Увы, за последние годы количество игроков на банковском рынке уменьшилось, концентрация увеличилась, банки скорее заняты переоценкой ценностей и выживанием, и они действительно ищут способы рисковать меньше, зарабатывать больше. И это побочный эффект исчезновения конкуренции.

Будущим поколениям – одни воспоминания?

Там, наверху, снова подчеркивают важность сохранения Национального фонда. Президент высказал мнение, что следует выдерживать политику постепенного снижения трансфертов из Национального фонда – этот вопрос адресован правительству: «Правительство должно в первую очередь полагаться на доходную часть республиканского бюджета. Но есть и задание для Нацбанка: «Национальный банк обязан пересмотреть подходы в управлении средствами Нацфонда в целях повышения получаемых инвестиционных доходов. Правильное управление активами способно существенно повысить объем Нацфонда».

Объем Нацфонда за счет инвестиционного дохода, конечно, можно увеличить, но, смеем возразить, несущественно. Потому как деньги Национального фонда инвестируются исключительно в малорисковые, но и малодоходные инструменты. Менять здесь подход, консервативный на агрессивный – слишком большой риск. Как не поймут советники Токаева, что нельзя это делать, если еще есть желание сохранить деньги, а не развеять по миру!

Повысить объем Нацфонда можно только одним способом – сократить изъятия из него, причем, ощутимо, не для галочки. Чтобы правительство перестало бездарно распылять деньги на сомнительные и по большей части ненужные проекты, никак не способствующие экономическому развитию.

Зачем Нацбанку телега?

Ну и, наконец, Токаев поручил разработать стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Как же, у любого уважающего себя ведомства есть стратегии, программы, а у особо продвинутых и смекалистых – не одна даже, с их помощью они как бы страну «поднимают». И даже у страны есть своя стратегия, и не одна.

И – вот надо же, обнаружилось, что у центрального банка страны нет корпоративной стратегии. Непорядок. У всех есть воз, пусть и у Нацбанка будет телега…

А то, что это ведомство регулярно, на каждый текущий год, пишет «Основные направления денежно-кредитной политики», и составляет прогнозы, и определяет цели, и, самое главное, несмотря на критику со всех сторон, выполняет свои задачи – это в расчет не берется.

В общем, нужна стратегия. И ведь Нацбанку придется это сделать: снарядить стратегически мыслящих сотрудников на новый участок работы или привлечь новых, организовать мозговой штурм, найти новые мысли, придать им респектабельности и лоска. И ведь надо будет как-то учесть рыночных поправок на риски, постоянно меняющуюся конъюнктуру и подходы. Ведь, заставь Нацбанк в свое время написать стратегию, допустим, на 2010-2020 годы, сколько бы ошибок допустили даже самые светлые умы. Чего только стоит неожиданный и вынужденный переход к свободно плавающему курсу тенге в августе 2015 года!

Так стоит ли точить перья? Не лучше ли, например, Нацбанку решить вопрос с наслоившимся конфликтом интересов, что, безусловно, мешает грамотному регулированию финансового рынка и тормозит развитие фондового рынка, который во многих странах является драйвером экономического роста? Может быть, стоит освободить центробанк от несвойственных ему функций, проведя ревизию и ликвидацию организаций, которые находятся под его зонтиком, – их немало? И, может быть, обязать Нацбанк к больше открытости – начиная от валютных интервенций и формирования курса тенге и заканчивая публикациями всех решений, касающихся профессиональных участников рынка?

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