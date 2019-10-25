Алматинский «Метрополитен» заявил об отсутствии причин для приостановки строительства

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Причин для приостановки строительства метро в Алматы нет, сообщает пресс-служба КГБ «Метрополитен».

«25 октября при участии руководства КГП «Метрополитен» и руководства АО «Алматыметроқұрылыс» в управлении городской мобильности города Алматы состоялось совещание по поводу пресс-конференции проведенной АО «Алматыметроқұрылыс» 24 октября в штаб-офисе на стройплощадке станции «Сарыарка» в связи с создавшейся конфликтной ситуацией между АО «Алматыметроқұрылыс» и правоохранительными органами». В ходе встречи руководство АО «Алматыметроқұрылыс» пояснило, что намерений приостанавливать строительство двух станций метро «Сарыарка» и «Достык» без необоснованных причин не имеет», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В пресс-службе заверили, что в настоящее время строительство метро «продолжается в точном соответствии с графиком работ».

«АО «Алматыметроқұрылыс» выполняет и будет выполнять свои обязательства по строительству объектов метро согласно договору», — сказано в сообщении.

24 октября работники «Алматыметроқұрылыс» заявили о том, что уголовное преследование председателя совета директоров компании Кайрата Реимова ставит под угрозу продолжение строительства двух станций метро.