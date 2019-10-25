Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая вступило в силу

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая вступило в силу, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«25 октября вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и КНР, с другой стороны. Все стороны соглашения выполнили необходимые ратификационные процедуры», — говорится в сообщении в пятницу.

Соглашение было подписано в рамках Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года.

«Это важный этап, упорядочивающий всю структуру торгово-экономических отношений между государствами-членами и КНР. Соглашение создает качественную правовую базу нашего торгово-экономического взаимодействия по широкому кругу вопросов, среди которых – таможенное сотрудничество, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, меры торговой защиты, вопросы электронной торговли, интеллектуальной собственности и так далее», — сказала министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

При этом, подчеркивается, что соглашение, не являясь преференциальным, то есть, не предусматривая снижение пошлин, «направлено на повышение уровня транспарентности систем регулирования, упрощение торговых процедур, а также развитие кооперационных связей».

«В соглашении удалось достичь гораздо более высокого уровня транспарентности систем СФС-мер и технического регулирования Китая и союза по сравнению с имеющимся до этого. По сути, наши страны в этих сферах стали более открытыми и предсказуемыми друг для друга. В сфере таможенных процедур стороны договорились в том числе о выпуске товаров без необоснованных задержек, с обеспечением ускоренной таможенной очистки скоропортящихся товаров. В соглашении также зафиксированы существенные гарантии для экспортеров государств-членов ЕАЭС в отношении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности», — отметила Никишина.

Как пояснили в ЕЭК, в целом соглашением предусмотрены обязательства по транспарентности торгового регулирования, дающие ЕАЭС дополнительные гарантии.

«Так, со всеми мерами КНР, которые окажут влияние на деятельность заинтересованных лиц союза, можно будет ознакомиться в свободном формате и представить свои комментарии. Кроме того, посредством соглашения между союзом, Республикой Беларусь (которая находится в процессе присоединения к Всемирной торговой организации) и Китаем устанавливаются правовые гарантии выполнения ключевых принципов ВТО – режима наибольшего благоприятствования и национального режима», — сказано в сообщении.

В ЕЭК добавили, что впервые в практике ЕАЭС в соглашение был также включен принципиально новый набор положений, цель которых – развитие отраслевого сотрудничества с Китаем по всем ключевым секторам экономики. Предусмотрено создание отраслевых диалогов и разработка конкретных планов-действий, направленных на выявление и реализацию совместных инвестиционных проектов.

«Это не соглашение «под готовые проекты». Это документ для формирования и развития новых проектов, которые могут принести выгоды не только его сторонам, но и иметь положительный эффект на весь регион», — резюмировала Никишина.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, проходящего в Москве, главы правительств стран ЕАЭС сделали совместное заявление о сотрудничестве с Китаем. Как пояснили в ЕЭК, совместное заявление призвано подчеркнуть высокую важность, придаваемую в государствах-членах ЕАЭС и КНР всестороннему развитию партнерских отношений, а также содействовать практической имплементации соглашения.