Главы правительств стран ЕАЭС сделали совместное заявление о сотрудничестве с Китаем

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сделали совместное заявление по случаю вступления в силу соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Мы, главы правительств государств – членов ЕАЭС, являющиеся членами Евразийского межправительственного совета, и глава правительства КНР, подтверждаем наличие традиционных дружественных отношений и прочных экономических и торговых связей между государствами – членами ЕАЭС – Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией – и КНР, желаем совершенствовать условия для развития взаимных торговых связей и продвижения экономического сотрудничества между государствами – членами ЕАЭС и КНР в областях, представляющих взаимный интерес, выражаем приверженность открытой, последовательной и предсказуемой торговой политике, предусматривающей инклюзивное участие всех заинтересованных партнеров на недискриминационной основе, заявляем об официальном вступлении в силу соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и КНР, с другой стороны, рассматриваем вступление в силу соглашения как важный шаг на пути строительства пространства совместного экономического развития, сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь», а также скоординированного развития инициативы Большого Евразийского партнерства и указанной инициативы КНР, считаем, что соглашение будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога между его сторонами в торгово-экономической сфере, отмечаем важность скорейшего успешного запуска работы по практической реализации положений соглашения, направленных на развитие взаимной торговли и кооперации, а также обеспечения должного функционирования институтов сотрудничества, включая совместную комиссию по соглашению», — говорится в распространенном в пятницу заявлении.

Заявление принято в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, проходящего в Москве.

«Совместное заявление призвано подчеркнуть высокую важность, придаваемую в государствах-членах ЕАЭС и КНР всестороннему развитию партнерских отношений, а также содействовать практической имплементации соглашения. Заявление сделано от имени премьер-министра Республики Армения Николы Пашиняна, премьер-министра Республики Беларусь Сергея Румаса, премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалая Абылгазиева, председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, а также главы правительства КНР Ли Кэцяна», — уточнили в ЕЭК.

Как пояснили в комиссии, соглашение создает правовую базу торгово-экономического взаимодействия между союзом в качестве единого субъекта и КНР по широкому кругу вопросов.

«По своему формату соглашение не является соглашением о свободной торговле – его положениями не предусмотрено снижение или устранение ввозных таможенных пошлин. При этом цель соглашения – повышение уровня транспарентности систем регулирования, упрощение торговых процедур, а также развитие кооперационных связей», — сказано в сообщении.