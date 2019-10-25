Более 5 тыс. утечек газа удалось устранить благодаря современному оборудованию КТГ

Алматы. 25 сентября. КазТАГ — Более 5 тыс. утечек газа в шести регионах Казахстана удалось выявить и устранить АО «КазТрансГаз» (КТГ) благодаря современному оборудованию «ДЛС-Пергам», сообщает пресс-служба КТГ.

«В шести газифицированных регионах страны лазерным детектором «Пергам» было обнаружено более 5 тыс. утечек на газопроводах, в техсооружениях и, даже, в жилых помещениях. В некоторых случаях концентрация газа была настолько высокой, что представляла прямую угрозу жителям», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом отмечается, что такая ситуация складывается не впервые. Так, в Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и Туркестанской областях все эти неисправности были выявлены на газопроводных сетях, которые или не обслуживаются должным образом, или находятся на балансе ЖКХ.

«Например, перед началом отопительного сезона в Сарыагашском и Толебийском районах Туркестанской области, на обследованных газопроводах протяженностью 163 км, выявлено 213 утечек природного газа. В число проблемных населенных пунктов, где газопроводные сети представляли опасность, вошли поселки Ташбулак, Уайымшыл, Сиргели, Жанакурылыс, Карабау и Дербисек, а также города Ленгер. Все обнаруженные с помощью новейших технологий дефекты и утечки были оперативно устранены», — отмечается в сообщении.

По информации КТГ, основной причиной неисправности газопроводов, построенных за счет бюджета регионов, является отсутствие средств на их обслуживание. При этом регулярно газовая компания сталкивается с фактами некачественных строительно-монтажных работ и отсутствием должного контроля за техсостоянием объектов. Отсюда и возникает такое количество утечек газа.

Как сообщается, перед отопительным сезоном в целях обеспечения безопасности газовики промониторили более 15 тыс. км, как магистральных, так и распределительных газопроводов в областных центрах, аулах и поселках.

При этом отмечается, что «КазТрансГаз» использует мобильный лазерный детектор «ДЛС-Пергам» уже второй год.

«Это оборудование способно улавливать даже минимальные утечки метана на газопроводах любого уровня, в самых труднодоступных местах», — говорится в пресс-релизе.

Как напоминает компания, в Казахстане последние годы проходит масштабная газификация населенных пунктов.

По данным минэнерго, только за последние пять лет более 3 млн казахстанцев получили возможность пользоваться газом, а уровень газификации населения вырос с 30% в 2014 году до 49,6% в 2019 году.