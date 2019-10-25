Нур-Султан. 25 октября. КазТАГ – Более 50 сайтов по продаже и доставке наркотиков выявили в Казахстане, сообщает Служба реагирования на компьютерные инциденты РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК (KZ-CERT).

«Более 50 интернет-ресурсов находились в открытом доступе сегмента интернет, где каждый желающий приобрести наркотические средства мог заказать и получить их беспрепятственно. В ходе анализа казахстанского сегмента интернет экспертами службы KZ-CERT были выявлены интернет-ресурсы, не размещенные в доменной зоне.kz, но предоставляющие услугу по доставке так называемого «заказа» казахстанцам», — говорится в сообщении.

Более того, отмечается, что возможность приобретения с доставкой осуществлялась по всему миру.

«Ряд интернет-ресурсов осуществлял конвертацию валюты с указанием суммы в зависимости от региона (тенге, рубли, доллары США). Вместе с тем, на некоторых интернет-ресурсах предоставлялась возможность оптового приобретения для распространения далее. Благодаря совместной работе KZ-CERT и компетентных органов, данные интернет-ресурсы на сегодняшний день недоступны», — сказано в сообщении.

Напомним, 26 июля МИА КазТАГ сообщало, что службой KZ-CERT выявлены 46 интернет-ресурсов, распространяющих наркотические вещества.