Война Миров. Бесконечный брексит

Есть у брексита начало, нет у брексита конца

В политике Евросоюза пропал формат окончательных решений. Лучше всего это видно на примере британского брексита. Уже много раз функционеры Брюсселя заявляли, что предъявили Лондону все в итоговом виде и больше никаких уступок не будет – или-или. Однако Великобритания на фоне бюрократии ЕС – это вообще бесконечная сказка про белого бычка. Такое впечатление, что британские парламентарии намерены выходить из Европейского союза бесконечно. Да и Брюссель против такого сценария вроде не возражает.

Брексит невыполним в приемлемой для Великобритании форме. Вариант создания жесткой таможенной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией превращает ирландцев в разделенный народ, а это уже невозможно с точки зрения современных идентификационных и ментальных установок. Если сохранять единое таможенное пространство с ЕС, то Лондон превращается в экономическую колонию Евросоюза, поскольку совокупный потенциал Великобритании и стран-членов ЕС несопоставим.

Премьер-министр Борис Джонсон предлагает сдвиг таможенной границы внутрь Великобритании, где Англия, Шотландия и Уэльс де-факто будут жить по одному законодательству, а Северная Ирландия по другому, пусть формально и в составе Соединенного королевства. Понимая, что это фактически отторжение от Лондона части территории, юнионисты (сторонники сохранения Великобритании в ее нынешних границах) голосуют против «плана Джонсона» в Палате общин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. (Фото: korrespondent.net)

Ситуация с выходом Великобритании из ЕС принимает совсем комические формы. После провала голосования по предложенному им плану премьер Джонсон направил в Европейскую комиссию письмо с просьбой об отсрочке, как того требуют должностные инструкции. А следом послал уже депешу от себя лично, где просит брюссельских бюрократов не предоставлять Лондону никакой отсрочки и 31 октября расстаться при любых обстоятельствах. Лидеры стран-членов Евросоюза собрались, но к единому знаменателю не пришли. Франция выступила против нового переноса выхода сроком на три месяца, из-за чего евросоюзовцы должны собраться еще раз 25 октября и принять что-либо совместное.

Все указывает на то, что в пятницу новая отсрочка для Соединенного королевства будет получена. Потому что для Брюсселя жесткий брексит тоже штука болезненная и с трудно прогнозируемыми последствиями. Так что Эмманюэль Макрон позволит себя уговорить, ибо в противном случае Франция потеряет очень многое.

Борис Джонсон в случае получения отсрочки выхода из ЕС до января следующего года обещал свой законопроект из парламента убрать и назначить всеобщие выборы. Если на этих выборах победит партия лейбористов Джереми Кобрина, то, скорее всего, будет назначен повторный референдум по выходу Великобритании из Европейского союза.

Соединенное королевство всем продемонстрировало, как опасно вовлекать народ в большие политические игры. У людей спросили их мнение – избиратели ответили, но реализовать их вердикт без катастрофических последствий невозможно в принципе. Отменить решение народа силами политической элиты – огромный удар по репутации и по имиджу демократии, ведь на международной арене Лондон без устали учит демократическим нормам всех без разбора, а незападные государства – особенно.

Примечательно, что когда президент Макрон выступал против очередной отсрочки выхода англичан из Евросоюза, то апеллировал к уважению мнения народа. Мол, люди проголосовали, приняли судьбоносное решение – надо выполнять их волю. Но подспудно из-за таких заявлений проглядывается подход «не надо мешать идиотам». Президент Франции выступает за качественный рывок в углублении европейской интеграции, для чего намерен использовать Великобританию в позиции мальчика для биться. Беглый анализ ситуации показывает, что Лондон потеряет в любом случае гораздо больше, чем Брюссель, поэтому аргументы в пользу скачка в евроинтеграции получат мощный наглядный материал.

В правящем классе Великобритании никакого внутреннего единства по брекситу нет. Поэтому когда Борис Джонсон попытался отправить строптивый парламент в принудительный отпуск, чтобы тот не помешал автоматическому брекисту, то на премьер-министра нашли управу через Высокий суд, который его решение признал незаконным и вернул депутатов к работе.

Из сегодняшнего дня, принимая во внимание ретроспективу брекситовских баталий, наиболее вероятным видится сценарий повторного референдума с победой сторонников сохранения Великобритании в рядах ЕС. Лондон еще не осуществив выход уже много потерял в деньгах, инвестициях, статусе, линиях жизни и рабочих местах, а жесткий брекстит в плане потерь пока можно просчитывать только гипотетически.

Возвращение с позором и мощнейшими репутационными потерями автоматически переводит Великобританию из привилегированных членов ЕС в рядовые, да еще все будут при каждом удобном и неудобном случае напоминать Лондону о его непоследовательном и неадекватном поведении.

Вообще-то пример Советского Союза показал, что можно распадаться и по жесткому сценарию. С другой стороны, данный исторический прецедент заставляет тех же европейских политиков двигаться более взвешенно и осторожно, несмотря на публичные блеф и браваду. Громкие заявления и ультиматумы быстро тают как дым, все садятся за стол переговоров и приходят к компромиссам. Компромиссы эти на самом деле всех не устраивают, но все опять же отдают себе отчет в том, что это меньшее зло из потенциально возможных.

Великобритания, а Европейский союз особенно, демонстрируют огромное количество механизмов защиты от дураков. Внутри Соединенного королевства всевозможные сдержки и противовесы не позволяют Борису Джонсону добиться брексита любой ценой. А структуры ЕС не допускают смелого экспериментаторства Эмманюэля Макрона, из-за чего предоставляют Лондону отсрочки. Подход «давайте посмотрим, что получится, мы же не внутри лаборатории» отвергается под предлогом того, что «мы очень близко и может сильно зацепить».

Европейская система показывает изобилие разнообразных институтов и сложных процедур. Их настолько много, что они в состоянии «обрутинить» и погасить любой деструктивный (с точки зрения системы) импульс или процесс, даже если тот имеет поддержку со стороны части правящего класса такой нерядовой страны как Великобритания. Порядок блокирует хаос.

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