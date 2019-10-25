Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву продлили срок ареста на два месяца

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву продлили срок ареста на два месяца, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена в отношении Атамбаева на время проведения судебного разбирательства, которое по закону продолжается два месяца. Ранее в отношении Атамбаева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября 2019 года. Таким образом, экс-президент останется под стражей до 26 декабря нынешнего года», — сообщил адвокат экс-главы КР Сергей Слесарев.

Санкцию на продление ареста выдал Первомайский районный суд Бишкека, где ранее начался процесс по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Атмабаев проходит по делу в качестве одного из обвиняемых. Однако Атамбаев отказался выходить из камеры СИЗО и таким образом трижды не являлся в суд.

Всего по делу проходят 19 человек. В настоящее время обвинения предъявлены бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, экс-генпрокурору Индире Джолдубаевой, бывшему советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и бывшему директору центра гематологии Абдухалиму Раимжанову. Остальные фигуранты по делу заключили сделку со следствием, и их статус пока не определен.

Напомним, 9 апреля 2013 года решением Нарынского областного суда досрочно освобожден из мест заключения «вор в законе» и один из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана Азиз Батукаев. Условно-досрочное освобождение (на восемь лет, три месяца и семь дней) Батукаев получил на основании медицинских документов, в которых было указано, что у Батукаева смертельные заболевания – рак крови, гепатит С, цирроз печени на последних стадиях. Сразу после освобождения Азиз Батукаев на частном самолете вылетел в Чечню.

Уголовное дело по незаконному освобождению Батукаева было возобновлено генпрокуратурой КР в апреле.

8 августа бывший президент КР Атамбаев был задержан в Кой-Таше после вооруженного сопротивления. Экс-президент Кыргызстана был доставлен в Бишкек и помещен в СИЗО ГКНБ КР.