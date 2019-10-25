Сальдо в торговле с Японией свидетельствует о перспективах восточного направления

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Алматы. 25 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Положительное сальдо в $254 млн в торговле с Японией свидетельствует о перспективах восточного направления, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Антон Бугаенко.

«За январь-август 2019 года товарооборот между Казахстаном и Японией составил $1,14 млрд, из которых $697 млн приходится на экспорт, а $443 млн на импорт. Простые расчеты показывают, что положительное сальдо в торговле составляет $254 млн, значит перспективы восточного направления у Казахстана весьма привлекательные», — прокомментировал Бугаенко для МИА КазТАГ визит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Японию.

Что же касается основных экспортных позиций Казахстана, продолжает эксперт, то в основном это нефть и металлы.

«Относительно логистики поставок необходимо понимать, что казахстанская нефть в основном физически транспортируется в западном направлении по трубопроводам, и далее попадает на мировой рынок, в том числе и в Японию. Это является наиболее действенным способом поставок нефти, поэтому не вижу оснований для поиска альтернативных маршрутов», — полагает собеседник агентства.

Что касается металлов, дополнил спикер, то здесь действительно можно сократить сроки их доставки в Японию, задействовав казахстанский терминал китайского порта Ляньюньган.

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«Доставка по железной дороге в китайский порт, а оттуда – в Японию, уверен, существенно сократит наши транспортные расходы», — подчеркнул Бугаенко.

Что же касается морского пути, через который проходит основной поток товаров и сырья между Казахстаном и Японией, эксперт сильно сомневается в его уязвимости.

«Говоря о надежности, необходимо представить какие угрозы могут возникать на используемых маршрутах. Что касается морских перевозок, то, как правило, главной проблемой могут стать геополитические осложнения, в результате которых трафик может оказаться под угрозой, а пути — перекрыты. Не согласен с тем, что такая вероятность существует, так как это будет означать серьезные последствия для всей мировой экономики. Ни одно действительно сильное и ответственное правительство не пойдет на такой шаг, который может привести к всеобщему экономическому коллапсу», — убежден собеседник агентства.

Что касается перспективного сухопутного маршрута через Китай, поясняет спикер, то здесь действительно существует риск, связанный с периодическим обострением отношений между Китаем и Японией.

«Но если такое обострение и произойдет, то Казахстан без больших потерь может использовать традиционный западный маршрут поставок», — акцентирует спикер.

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На вопрос, может ли Япония использовать территорию Казахстана для транзита грузов, эксперт повторил, что «главным условием использования японским бизнесом казахстанской территории в транзитных целях являются хорошие отношения между Китаем и Японией».

«И отношения эти должны быть не просто хорошими, а на уровне стратегического партнерства. В настоящее время обе страны далеки от этого, хотя положительная тенденция все же имеется», — отметил собеседник.

Между тем, конкретизирует эксперт, стоимость перевалки грузов подобным путем напрямую зависит от качества инфраструктуры.

«Причем в это понятие относится не только, и не столько качество непосредственно объектов инфраструктуры, сколько создание оптимальных логистических систем и максимальное снижение барьеров на границах», — заметил Бугаенко.

На вопрос, может ли помешать транзит власти, который, по мнению политологов, еще не завершен, помешать японским компаниям инвестировать в казахстанскую экономику, эксперт ответил, что «японские компании готовы инвестировать туда, где это будет выгодно».

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«Казахстанский рынок представляет определенную выгоду, и это видно по активности японского бизнеса, инвестировавшего $5,9 млрд в экономику Казахстана», — указал эксперт.

При этом, уточнил спикер, вопрос транзита власти в Казахстане не стоит на первом месте среди опасений японских инвесторов, думающих о долгосрочных проектах.

«Рисков для них ни в транзите власти, ни в каких-либо других политических процессах просто потому, что эти инвестиции далеки от политики и преследуют исключительно экономические цели. Единственным существенным риском для японских и других иностранных компаний могут стать события, приводящие к сужению казахстанского рынка – главного интереса и источника прибыли от инвестиций», — заключил Бугаенко.

Ранее сообщалось, что Назарбаев 22 октября участвовал на церемонии интронизации императора Нарухито. Затем он встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и получил звание почетного доктора университета Цукуба.

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