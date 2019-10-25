Казахстан и ЮАР готовятся ввести «безвиз» для владельцев служебных и диппаспортов

Нур-Султан. 25 октября. КазТАГ – Казахстан и Южно-Африканская Республика готовятся безвизовый режим для владельцев служебных и дипломатических паспортов, передает корреспондент агентства.

Министерство иностранных дел Казахстана уже подготовило проект соглашения правительства РК с властями ЮАР об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.

Ожидается, что соответствующее соглашение от казахстанской стороны подпишет министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.