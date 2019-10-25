Нур-Султан. 25 октября. КазТАГ – Осадки на севере и погода без осадков на юге ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Активные циклоны, проносятся с большой скоростью через Западную Сибирь, а связанные с ними атмосферные фронты будут вызывать местами осадки и порывистый ветер в северной половине Казахстана. В южной половине республики на погоду по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, поэтому здесь малооблачно и без осадков», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 26-28 октября.

По словам синоптиков, западный перенос теплых и влажных воздушных масс с Атлантики уже вызвал температуру воздуха выше климатической нормы на 6-11 градусов Цельсия в западных и северных областях республики, а в предстоящие выходные такое тепло распространится и на остальную территорию Казахстана.