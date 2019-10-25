Почти Т1,5 трлн составляет долг властей Казахстана по ГЧП

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Нур-Султан. 25 октября. КазТАГ – Почти Т1,5 трлн составляет долг властей Казахстана по государственно-частному партнерству (ГЧП), сообщил депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

«Задолженность по ГЧП превратилась в один из видов долгов государства. Это внутренний долг государства, который сегодня соизмерим с внешним долгом: почти Т1,5 трлн», — сообщил Жамалов в пятницу на заседании совета по мониторингу проектов ГЧП при национальной палате предпринимателей (НПП) «Атамекен».

Депутат связывает необходимость внесений изменений в закон о ГЧП с необходимостью урегулировать данный вопрос.

«Потому что дальше то состояние дел, которое сегодня имеет место, не может продолжаться. Государство не может бесконтрольно брать на себя столько обязательств», — считает парламентарий.

Он отметил, что нужно обсуждать, как должны регулироваться финансовые вопросы и еще раз повторил, что не одобряет подход, что «государство все берет на себя».

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«Я еще раз подчеркну, что государство не берет деньги откуда-то с неба, государство берет деньги с того же населения, которое платит налоги», — резюмировал Жамалов.

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