Алматы. 25 октября. КазТАГ – Подозреваемая в обмане абитуриентов на крупные суммы задержана в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«За совершение мошенничеств в сфере образования задержана гражданка А. 1996 года рождения, уроженка Туркестанской области. Выдавая себя за студентку, она обманывала абитуриентов и студентов других вузов, обещая им гранты на обучение, а также с переводы на бесплатную форму обучения. Связь с потенциальными жертвами девушка налаживала через знакомых. За свои посреднические «услуги» гражданка А. брала по Т250-300 тыс. с каждого. Сейчас установлено, что в общей сложности в городе она совершила более 10 эпизодов мошеннических действий», — сообщил в пятницу начальник УП Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.

Начато досудебное расследование по статье 190 (мошенничество) УК РК.