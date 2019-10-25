Реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ за девять месяцев не достигла 2%

Алматы. 25 октября. КазТАГ — Реальная доходность пенсионных активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) за девять месяцев не достигла 2% и составила 1,68%, передает корреспондент агентства.

«Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 525,2 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 4,98%», — говорится в пресс-релизе ЕНПФ, распространенном в пятницу.

По данным министерства национальной экономики (МНЭ) РК, инфляция в Казахстане за январь-сентябрь 2019 года составила 3,3%.

Таким образом, доходность пенсионных активов ЕНПФ за девять месяцев составила 1,68%.

«По состоянию на 1 октября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с октября 2018 года по сентябрь 2019 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 8,4% при инфляции в размере 5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,1%», — проинформировали в фонде.

Как уточнили в пресс-службе, в сентябре приобретены облигации АО «НК «КТЖ» на сумму Т20 млрд с доходностью 11,5% годовых.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,2%, в долларах США – 5% годовых. Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за сентябрь увеличилась на Т29,5 млрд и составила Т1,47 трлн. Их доля в портфеле составила 14,1%.

В рамках кредитования приоритетных проектов через банки на сумму Т600 млрд были приобретены облигации АО «Банк «Bank RBK» на Т15 млрд с доходностью 10,95% годовых. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям банков второго уровня (БВУ) РК, номинированным в тенге, составила 9,9% годовых, в долларах США – 6,4% годовых. Текущая стоимость облигаций БВУ увеличилась на Т20 млрд и составила Т1,26 трлн. Их доля в портфеле составила 12%.

Как отмечается, погашений и продаж облигаций квазигосударственных организаций РК и банков не было.