На 45% вырос объем поставок казахстанской продукции в Беларусь за последние три года

Новости 81 0

Нур-Султан. 25 октября. КазТАГ – На 45% вырос объем поставок казахстанской продукции в Беларусь за последние три года, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко провели переговоры в расширенном составе. (…) Говоря о торгово-экономических связях, белорусский лидер подчеркнул, что рассматривает Казахстан в качестве ключевого торгового партнера, добавив, что за последние три года, обе страны в два раза увеличили взаимный товарооборот и близки к преодолению отметки в 1 млрд долларов. Кроме того, президент Беларуси отметил существенный рост импорта из Казахстана, который увеличился на 45%», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Основной акцент на переговорах был сделан на наращивании торгово-экономического партнерства. Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие в политической, культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках международных структур.

«Обе страны традиционно связывают узы дружбы и сотрудничества», — отметил Токаев.

Он добавил, что визит Лукашенко является хорошей возможностью детально обсудить вопросы взаимного сотрудничества.

Сергей Глазьев призван расшевелить ЕАЭС Сергей Глазьев призван расшевелить ЕАЭС
2442

«Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать объем торговли между нашими государствами, укреплять связи в гуманитарной сфере, продолжать активное взаимодействие по линии международных организаций», — подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана выразил мнение, что подписываемые по итогам переговоров документы являются серьезным шагом в углублении сотрудничества между двумя странами.

«Уровень белорусско-казахстанских отношений в полной мере соответствует стратегическим интересам двух стран. Это результат кропотливой многолетней работы, который позволяет строить серьезные планы на будущее. Между Минском и Нур-Султаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях», — сказал Лукашенко.

По итогам переговоров Токаев и Лукашенко подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.

Кроме того, были подписаны следующие документы: соглашение между правительствами Казахстана и Беларуси о сотрудничестве в области миграции; соглашение о сотрудничестве между генеральной прокуратурой РК и следственным комитетом РБ; соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между КНБ РК и оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси в оперативно-технической сфере; план сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Беларуси на 2020-2021 годы; соглашение между министерством юстиции РК и государственным комитетом по имуществу РБ по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества; соглашение между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Национальной академией наук РБ о сотрудничестве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.

Похожие материалы:

  1. В 23 раза вырос объем онлайн-займов в Казахстане за 2015-2018 годы
  2. Более 13 тыс. казахстанцев уехали за последние три года учиться за рубеж
  3. На Т500 млрд пополнило правительство уставный капитал «КазАгро» за последние пять лет
  4. На 4,3% вырос ВВП Казахстана за девять месяцев 2019 года
  5. Беларусь намерена покупать зерно в Казахстане

Новости партнеров

Загрузка...