Нур-Султан. 25 октября. КазТАГ – На 45% вырос объем поставок казахстанской продукции в Беларусь за последние три года, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко провели переговоры в расширенном составе. (…) Говоря о торгово-экономических связях, белорусский лидер подчеркнул, что рассматривает Казахстан в качестве ключевого торгового партнера, добавив, что за последние три года, обе страны в два раза увеличили взаимный товарооборот и близки к преодолению отметки в 1 млрд долларов. Кроме того, президент Беларуси отметил существенный рост импорта из Казахстана, который увеличился на 45%», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Основной акцент на переговорах был сделан на наращивании торгово-экономического партнерства. Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие в политической, культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках международных структур.

«Обе страны традиционно связывают узы дружбы и сотрудничества», — отметил Токаев.

Он добавил, что визит Лукашенко является хорошей возможностью детально обсудить вопросы взаимного сотрудничества.

«Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать объем торговли между нашими государствами, укреплять связи в гуманитарной сфере, продолжать активное взаимодействие по линии международных организаций», — подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана выразил мнение, что подписываемые по итогам переговоров документы являются серьезным шагом в углублении сотрудничества между двумя странами.

«Уровень белорусско-казахстанских отношений в полной мере соответствует стратегическим интересам двух стран. Это результат кропотливой многолетней работы, который позволяет строить серьезные планы на будущее. Между Минском и Нур-Султаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях», — сказал Лукашенко.

По итогам переговоров Токаев и Лукашенко подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.

Кроме того, были подписаны следующие документы: соглашение между правительствами Казахстана и Беларуси о сотрудничестве в области миграции; соглашение о сотрудничестве между генеральной прокуратурой РК и следственным комитетом РБ; соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между КНБ РК и оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси в оперативно-технической сфере; план сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Беларуси на 2020-2021 годы; соглашение между министерством юстиции РК и государственным комитетом по имуществу РБ по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества; соглашение между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Национальной академией наук РБ о сотрудничестве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.