В Туркестане прошел региональный форум журналистов

Туркестан. 25 октября. КазТАГ — Региональный форум журналистов с участием СМИ Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Шымкента прошел в Международном казахско-турецком университете им. Ахмета Яссауи, сообщает корреспондент агентства.

Председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев подчеркнул, что свобода слова провозглашена в Конституции, но на самом деле она не касается тех, кто испытывает давление со стороны властей. В первую очередь, это участившееся в нашей стране применение статей за клевету. Это все нужно убрать из уголовного кодекса. Считаю, если кто-то из чиновников или бизнесменов сажает репортеров за решетку, то того нужно объявить врагом прессы. Последний пример – это судьба журналиста Амангельды Батырбекова, которого посадили за активную гражданскую позицию.

Матаев поблагодарил руководителей филиалов Союза журналистов Казахстана: Туркестанского – Галымжана Ельшибая, Жамбылского – Даулета Толенди, Кызылординского – Аманжола Онгарбаева, города Шымкента – Уали Кыдыра за организацию регионального медиа-форума, в рамках которого они подписали меморандум о развитии творческих связей. Затем глава Союза журналистов Казахстана вручил членские билеты молодым репортерам.

Участники медиа-форума ознакомились с новой университетской студией телевидения и радио, информационным центром, где проходят практику студенты факультета журналистики и туризма вышеназванного университета. Поздравили ветеранов-журналистов Мархабата Байгута, Косемали Саттибайулы, Бахтияра Тайжана с предстоящим 100-летием республиканской газеты «Егемен Казакстан».