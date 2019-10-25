Кто дал правительству право дербанить Национальный фонд?

Какая-то неисполнительная у нас власть. Почему она не исполняет послание Елбасы и откровенно манипулирует цифрами на глазах президента Токаева?

Август-2014. Вы помните, что вы делали в этом месяце пять лет назад? О чем вы думали? О чем горевали или, напротив, чем-то были приятно удивлены или даже потрясены? Возможно, вы и не помните отчетливо те августовские дни и вечера, но этот месяц претендует на то, чтобы войти в историю отечественных финансов.

Именно в августе 2014 года активы Национального фонда достигли пика – зафиксирован рекорд на уровне $77,236 млрд. Затем фонд немного ужался, а в декабре последовало историческое решение главы государства Нурсултана Назарбаева, который объявил о том, что Казахстан берет курс на новую экономическую политику, основная особенность которой заключалась в «распечатывании» Национального фонда. Размер трансфертов был определен на уровне $3 млрд. ежегодно.

И уже к концу 2015 года, конечно, и за счет трансферта, и за счет резкой девальвации тенге размер Нацфонда усох до $63,393 млрд.

С тех пор антирекорд был установлен ровно год назад, в октябре 2018 года, — в общей копилке благосостояния тогда находилось всего $55,617 млрд. тенге. В настоящее время там аккумулировано $59,373 млрд. Негусто. Фонд перестал прирастать капиталом.

***

Как тут не вспомнить, что в начале 2017 года правительство было настроено ощутимо сократить траты из Нацфонда и даже нарастить активы. Не само, конечно, оно пришло к такой гениальной мысли – к этому его сподвиг Нурсултан Назарбаев, будучи главой государства.

«С учетом новых подходов и при базовой цене на нефть в размере $50 планируется увеличить активы Нацфонда к 2020 году до $80 млрд.», — заявил тогда министр национальной экономики Тимур Сулейменов. От имени правительства он пообещал снизить размер гарантированного трансферта с текущих 2,8 трлн. до 2 трлн. тенге в 2020 году.

«Уже в проекте республиканского бюджета на предстоящие три года это снижение будет заложено: в 2018 году гарантированный трансферт составит 2,6 трлн. тенге, в 2019 году – 2,3 трлн. и в 2020-м – ровно 2 трлн. тенге», — совершенно предметную информацию дал министр.

Забегая вперед, можно констатировать, что этим планам осуществиться было не дано. В марте 2019 года размер трансферта на 2019 год увеличили на 250 млрд. (!) тенге. В итоге он составил рекордные 2,7 трлн. тенге!

***

Когда-то, в марте 2017 года, не кто-нибудь, а именно председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что «Нацфонд просто расслабляет правительство». Можно, конечно, было сказать жестче: «Нацфонд развращает правительство», ведь, получив доступ к дармовым, практически неограниченным деньгам, акценты в его работе смещаются с того, «как сделать эффективно» на пресловутое – «как освоить».

И вот буквально на днях он сказал следующее: «Правительство должно в первую очередь полагаться на доходную часть республиканского бюджета». И потребовал от правительства выдерживать политику постепенного снижения трансфертов из Национального фонда.

Планы, как ни крути, замечательные. Но у президента – свои, у правительства – свои.

Уже через несколько дней после совещания по экономическим вопросам под председательством президента в парламенте разразился скандал. Стало известно, что министерство экономики имеет свое мнение по поводу изъятий из Национального фонда, и, вместо того, чтобы умерить свои аппетиты, продолжает активно дербанить фонд.

Министр экономики Руслан Даленов сообщил в мажилисе парламента, что, дескать, в соответствии с концепцией гарантированный трансферт в республиканский бюджет определен в 2020-2021 годах в размере 2,7 трлн. тенге, и да, 2022 году он будет снижен до 2,6 трлн. тенге. И ни слова о том, что вообще-то еще вчера надо было снизить свои запросы на средства национального сберегательного счета, учитывая низкую эффективность «освоения» этих средств.

Но у министра есть одно оправдание, одна уловка: по законодательству, неснижаемый остаток средств в Национальном фонде должен составлять не менее 30% от ВВП. И формально правительство соблюдает это требование.

***

Депутат Амангелды Дауренбаев в замешательстве от того, что происходит. Он напомнил, что сначала послание Елбасы от 2017 года нарушили, перенеся снижение трансфертов на 2021 год. Теперь предполагается снижение аж с 2022 года!

Даленов выкрутился блестяще: «В 2022 году объем трансферта сократится на 100 млрд. тенге. В 2023-2025 годы ежегодно будет сокращаться на 200 млрд. тенге. А начиная с 2025 года объем гарантированных трансфертов планируем сократить до 2 трлн. тенге». И чтобы лишних вопросов не возникало, убедительно добавил: «Об этом мы уже доложили президенту».

Феерическое у нас правительство! Президент не успел сказать об уменьшении трансфертов, как ему уже доложили о готовности №1. Но ведь не сам факт уменьшения важен (ну да, предварительно увеличив трансферты), а именно цифры. Министр ими жонглирует, как хочет. И при этом не стесняется появляться с новыми запросами в парламенте. И без тени сомнения, и без обоснований и оснований передвигает сроки. И ведь парламент не противостоит, не сопротивляется…

Что же получается? И парламентом, и даже президентом страны управляет какой-то рядовой член правительства? Неужели администрация президента стерпит выходки какого-то трюкача? А не поставить ли его на место, и, наконец, не заставить ли правительство поменять свое потребительское отношение к Национальному фонду?

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.