Формальная безработица около 5%, субъективная – 40% 25.10.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 98 0 Эксперт ИМЭП Айман Жусупова о проблемах занятости в Казахстане Похожие материалы: Около Т704 млрд выплатил ФСМС в 2019 году медорганизациям за оказанные казахстанцам услуги Около Т40 млрд необходимо на замену и капремонт лифтов в Казахстане Около 40% эмигрантов Казахстана имеют высшее образование – ВБ «Сбербанк» о корпоративных портфелях банков в РК: «Около нуля» Около 70 тыс. педагогов Казахстана пройдут тестирование в электронном режиме в ноябре