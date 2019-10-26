Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, в Алматы и Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,4, а продажи – Т389,7.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 388,2, а продают по Т389,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388,8, а продажи – Т389,8.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т388,92.