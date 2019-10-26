Нур-Султан. 26 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона погода сохраняется без осадков, лишь в северной и восточной части республики с прохождением ложбины циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки, гололед, усиление ветра. Местами ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +3+5, днем +9+11.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +2+4, днем +18+20.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +4+6, днем +20+22.

В Акмолинской области ночью местами дождь с небольшим снегом, местами туман. Днем +6+11, ночью 0+5.

В Жамбылской области местами туман. Днем +15+20, ночью +1+6.

В Атырауской области тоже местами туман. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Западно-Казахстанской области местами туман. Днем +14+19, ночью +2+7.

В Костанайской области ночью небольшие дождь со снегом, местами туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Северо-Казахстанской области днем небольшие дождь со снегом, ночью дождь может усилиться, небольшой снег, местами туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду, местами гололед. Днем +4+9, ночью 0+5.

В Павлодарской области днем местами небольшой дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами туман, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью 0+5.

В Карагандинской области местами небольшой дождь со снегом, местами туман. Днем +7+12, ночью +2+7.

В Восточно-Казахстанской области местами дождь с небольшим снегом, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Алматинской области без осадков. Днем +17+22, ночью 0+5.

В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Кызылординской области осадков тоже не ожидается. Днем +15+20, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков. Днем +17+22, ночью +6+11.

В Актюбинской области тоже без осадков. Днем +12+17, ночью +3+8.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности, также на отдельных малых реках возможно появление первых ледовых явлений», — предупредили синоптики.