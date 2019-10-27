Трамп подтвердил сообщения о гибели главаря ИГ

Алматы. 27 октября. КазТАГ – Дональд Трамп подтвердил сообщения о гибели главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в Казахстане) Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.

«Вчера ночью США привели главного в мире террористического лидера к правосудию. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и главарем ИГ — самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире», — заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, аль-Багдади самоликвидировался вместе с тремя детьми.

«В ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади, ни один американский военнослужащий не погиб», — отметил президент США.

Дональд Трамп заявил также, что Россия «прекрасно повела себя», открыв воздушное пространство над контролируемыми ей территориями в Сирии для ликвидации аль-Багдади. Он добавил, что Вашингтон предупредил Москву о подготовке к спецоперации, Россия поблагодарила США за это, хотя не знала сути миссии.

Напомним, 26 октября Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттере, что произошло что-то «очень крупное», при этом не уточнив, что имеет в виду. Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что 27 октября президент США сделает «важное заявление».