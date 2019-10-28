Через дуумвират к двоевластию, с переходом к единоначалию

Сетевые СМИ об указе президента РК № 184

««Дежурный» указ, расширяющий полномочия Назарбаева. Что за ним стоит?» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ предоставил своим указом предшественнику Нурсултану НАЗАРБАЕВУ более широкие полномочия, касающиеся кадровых вопросов. Документ подписан 9 октября, но появился в открытом доступе 21 октября. Пресс-секретарь президента назвал указ «дежурным», но целый ряд казахстанских информационных сайтов, опубликовавших новости о расширении полномочий Назарбаева, удалили сообщения.

В соответствии с указом, опубликованным 21 октября на сайте нормативных актов, президент Казахстана должен обсуждать и согласовывать назначения на ключевые государственные должности с Советом безопасности, пожизненным правом возглавлять который обладает экс-президент Назарбаев. Среди этих должностей — глава комитета национальной безопасности, руководитель службы внешней разведки, генеральный прокурор, председатель Национального банка, акимы областей и городов республиканского значения, министры. Президенту нужно будет согласовывать с Совбезом в том числе назначения главы собственной администрации и руководителя службы своей охраны.

Депутаты мажилиса, которых Азаттык попросил прокомментировать указ, сказали, что не видят ничего особенного в содержании документа. Они выступили в поддержку решения, предписывающего действующему президенту согласовывать назначения с бывшим президентом, за которым законодательно закреплен титул «елбасы» («лидер нации»).

Журналист и активист Рысбек САРСЕНБАЙ считает подписанные Токаевым изменения в указе «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти» «ограничением полномочий» президента.

— Это показывает, что слова бывшего президента Нурсултана Назарбаева об отсутствии двоевластия являются неправдой, — говорит Сарсенбай.

Он полагает, что указ демонстрирует, с одной стороны, нежелание Нурсултана Назарбаева уходить из власти, а с другой — недоверие Назарбаева к своему ставленнику Касым-Жомарту Токаеву.

— Токаев заявил о желании проводить изменения и приступил к ним. Возможно, это не понравилось Назарбаеву, — комментирует Рысбек Сарсенбай.

Евгения БОРИСОВА – «Почему указ Токаева нас совсем не удивил» — 9 октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ, согласно которому ему необходимо согласовывать назначение министров, акимов и руководителей центральных государственных органов с первым президентом страны Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ. Документ вызвал гневные комментарии в социальных сетях. Однако, на наш взгляд, все они несколько запоздали.

Дело в том, что у президента Токаева не было выбора — подписывать такой указ или не подписывать. Согласно статьям имеющегося закона о Совете безопасности он просто обязан был это сделать.

Созвучное вышесказанному мнение высказал на своей странице в Facebook и политолог Досым САТПАЕВ — «Странно видеть ажиотаж по поводу того, что Касым-Жомарт Токаев будет согласовывать с председателем Совета безопасности основные кадровые назначения по всей вертикали власти. С 19 марта я постоянно говорил о том, что Назарбаев формально ушёл, чтобы фактически остаться, и то, что многие сейчас называют транзитом власти на самом деле является «полутранзитом» (настоящий транзит начнётся только с окончательным уходом 01), так как при живом первом президенте вокруг второго президента не только расставлены многочисленные «красные флажки», но и бетонные заграждения в том числе в кадровых вопросах. Первая попытка прорвать это заграждение во время громкой отставки акима Шымкента была также демонстративно отбита окружением 01».

По мнению Сатпаева, логика сторонников сохранения политического и внутриэлитного «status quo» понятна. Без своей команды и широкой сети сторонников как в регионах, так и в центре, Токаев более управляем и уязвим.

«Но это идёт в явное противоречие с озвученным Токаевым тезисом в его послании о «сильном президенте, влиятельном парламенте и подотчетном правительстве», так как бюрократической аппарат получил чёткий сигнал о том, кто в доме еще хозяин. И это плохо для Токаева, — считает Досым Сатпаев, — так как степень управляемости этим аппаратом у него еще больше уменьшится, что будет приводить к саботажу принятых решений и озвученных задач».

Виктория ПАНФИЛОВА – «Назарбаев возвращает свои полномочия» — Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ усилил полномочия Совета безопасности, который пожизненно возглавляет елбасы (лидер нации) Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Накануне глава государства подписал указ, согласно которому будет согласовывать почти все кадровые назначения с председателем Совбеза. Это должно ослабить напряженность между «Акордой» (резиденция Токаева) и «библиотекой» (резиденция Назарбаева) в кадровых вопросах. При этом эксперты считают, что Токаев был вынужден пойти на уступки, поскольку «хозяином в доме» остается Назарбаев.

Однако при такой схеме в стране заговорили о системе двоевластия, поскольку все чиновники продолжают по-прежнему отчитываться перед Назарбаевым, не смущаясь тем, что они находятся в непосредственном подчинении действующего президента. Тем временем Токаев сосредоточился на реализации социально-экономических вопросов и занялся инвентаризацией имиджевых проектов предшественника. В частности, он открыто раскритиковал облик столицы Казахстана, заявив, что «отсутствует градостроительная политика». А это ни много ни мало, а детище елбасы. Назвал сомнительным и спорным проект легкорельсового транспорта в Нур-Султане, к которому, по слухам, причастен старший внук Назарбаева Нурали Алиев. Вместо дешевого и удобного транспорта, по словам Токаева, предложен дорогостоящий проект. Его итоговая стоимость составит более 1,5 млрд долл. Некоторые чиновники подозреваются в коррупции.

И заключительный удар был нанесен по латинице. «Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта», – написал политик в Twitter. Он добавил, что «впереди большая работа».

По мнению российского эксперта Юрия СОЛОЗОБОВА, в Казахстане начался процесс формализации передачи власти. «Нигде не прописано, как должна осуществляться власть в формате политического транзита. Важно, чтобы был ряд прозрачных, понятных процедур, которые исполнялись бы прежде всего самой властью. Самая худшая ситуация, когда есть зона умолчания – когда чиновники не знают, к кому из начальников бежать, начинаются интриги, заговоры. Токаев сделал два очень важных шага. Это его указ о кадровых назначениях, какие номенклатуры должностей утверждаются непосредственно действующим президентом, а какие – первым президентом, елбасы. Это сделано для того, чтобы не было зоны умолчания. Это важный и отрадный момент по политическому транзиту», – сказал Солозобов.

Второй шаг, по словам эксперта, – это инвентаризация политического и экономического наследства. У Токаева свое видение политических процессов. Он понимает, что многие казахстанские госкомпании превратились в кормушку для элиты и бизнеса, идет бесконтрольный расход бюджета, происходит бесконтрольная поддержка банков. Многие имиджевые проекты, в том числе и по введению латиницы, оказались недоработанными. Это вызывает трения внутри казахстанского общества, ссорит Казахстан со стратегическим союзником – Россией, уводит страну в периферию тюркского мира. И конечно, как опытный международник, Токаев не мог не видеть тех минусов, к которым вела эта программа.

Данияр АШИМБАЕВ – «Кадровые пасьянсы «Ак Орды» и «Библиотеки»» — Представляется, что смысл данного указа несколько иной: он формализует отношения между главой государства и лидером нации, определяя конкретные полномочия обоих. Указ от 9 октября — это уже 7-е изменение в президентскую номенклатуру с начала транзита. Последним указом, подписанным Назарбаевым 19 марта, вносящим изменения в указ от 29 марта 2002 года, были затронуты только структуры, остающиеся в распоряжении первого президента, т.е. его канцелярия.

Дальнейший политический процесс, который в столице стараются не называть ни «транзитом», ни «двоевластием», привел к определенным парадоксам: в государстве и особенно в кадровой политике пропали правила игры. Старые закончились, а новые не возникли. Вопрос, кто главнее — лидер нации или государства — перешел из академической в практическую плоскость. А вот состоявшееся решение как раз проводит определенное разграничение полномочий, показывая, какие сферы точно нужно согласовывать с первым президентом, а какие — остаются в непосредственном ведении второго президента. Первых, конечно, много — акимы, министры, руководители спецслужб. Но это было и так понятно. А вот руководитель АП и управляющий делами президента в перечень не вошли, хотя технически АП и УДП — это государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту. Не вошли в перечень руководители госхолдингов и нацкомпаний, а также достаточно большой ряд значимых чиновных постов. То есть, видно достижение компромисса между Назарбаевым и Токаевым, а политически это означает, что у действующего президента во многих отношениях развязаны руки.

Те же генпрокурор, председатель Нацбанка, КНБ, Счетного комитета, министры иностранных дел, обороны, внутренних дел не согласовываются с председателем СБ, а обсуждаются на СБ.

Расширены полномочия секретаря Совете безопасности, но реализовывать их ему предстоит — кстати — в сферах, где руководят такие фигуры, как Масимов, Ермекбаев, Шпекбаев, Нурдаулетов и Тургумбаев, что понятно не приведет (да и никогда не приводило) к контролю со стороны аппарата СБ за деятельностью силовиков.

Резюмируя, можно сказать, что указ от 9 октября 2019 года №184 — это не поражение или ущемление прав Касым-Жомарта Токаева, а совсем даже напротив.

Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Елбасы Токаеву – указ» — Если оценивать положение сторон на сегодняшний день, то НАЗАРБАЕВ получил весьма существенное, но только тактическое преимущество. Он в какой-то степени узаконил систему двоевластия, решил вопросы личной безопасности, но не решил важнейшую стратегическую задачу: проблему сохранения своего «исторического наследия» и благополучия в будущем всего своего окружения. После его физического ухода система управления полностью перейдет в руки действующего президента, и тогда роль и место первого президента в нашей истории, а также судьба его семьи окажутся в руках единоличного всевластного правителя.

И это обстоятельство сразу расширяет проблему, ибо она не может не волновать всю назарбаевскую элиту. Ту самую, от которой ТОКАЕВ вынужден теперь терпеть всяческие унижения. Логично предположить, что, лишив президента свободы действий в кадровых назначениях, БАЙБЕК и его команда продолжат генеральное наступление и, в конце концов, лишат главу государства его властных полномочий. Уже сейчас, при жизни Назарбаева.

Определенные признаки такого настроя проявляются как в политической активности председателя Сената Дариги НАЗАРБАЕВОЙ в этом направлении, так и в поведении спикера Мажилиса Нурлана НИГМАТУЛИНА, заявившего на днях о готовности фракции правящей партии «законодательно обеспечить инициативы елбасы».

Поэтому изменения в Конституцию, перераспределяющие полномочия от президента к парламенту и правительству, должны произойти до новых парламентских выборов. Думаю, в «Библиотеке» отдают себе отчет в рисках, связанных с тем, что на выборах партия «Нур Отан» конституционное большинство уже может и не получить.

«Игорь РОГОВ: В Казахстане нет двоевластия» — Заместитель исполнительного директора Фонда первого президента Казахстана, бывший председатель Конституционного совета Игорь РОГОВ — Во-первых, я хочу подчеркнуть, что данный указ не расширяет никакую компетенцию Елбасы, возглавляющего Совет безопасности. Его компетенция определена Конституцией, конституционным законом о первом президенте и законом о совете безопасности. Поправки, которые были внесены указом, касаются порядка согласования назначения тех или иных должностных лиц. А тот указ существует с незапамятных времен, периодически в него вносились изменения. И в данном случае, как мне видится, просто внесли поправки с учетом изменившихся должностей.

Вначале меня даже позабавила реакция общества, когда пошли разговоры о так называемом двоевластии. Ну о каком двоевластии может идти речь? Вот смотрите. В подпункте 20 статьи 44 Конституции говорится: «Президент образует Совет безопасности и иные консультативно-совещательные органы, а также Ассамблею народа Казахстана и Высший судебный совет». То есть Совет безопасности — это конституционный орган, но он входит в число консультативно-совещательных органов.

Так что, резюмируя, еще раз хочу сказать: никакого двоевластия у нас нет.

Талгат КАЛИЕВ – «Двоевластие в головах?» — Текущий казахстанский политический ландшафт действительно уникален. В нем присутствуют одновременно две ключевые политические фигуры — глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ и Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Соответственно, удобнее всего проецировать дуализм на все политические процессы. И удобна эта логика именно в силу ее примитивизма и упрощенного восприятия мира.

В реальности стереотип о двоевластии является только одним из этапов трансформации общественного восприятия произошедшей в стране смены верховной власти. На глубоком смысловом и психологическом уровне. Характеризуемом в категориях «верю/не верю».

Достаточно вспомнить, что еще весной подавляющее большинство граждан не поверили в реальность смены власти. Принимая случившееся 19 марта за ловкий маневр. В условиях которого второго президента общественность не наделяла подлинной политической субъектностью.

Однако уже к лету стали говорить о дуумвирате, то есть коллективном правлении первого и второго президентов. Чем эксперты и обыватели уже по-своему «повысили» роль Токаева до партнёрского уровня в союзе двух главных фигур страны.

Теперь стал настойчиво циркулировать тезис о двоевластии. То есть предполагается наличие двух независимых друг от друга самостоятельных центров власти?

В данном тезисе налицо очередная эволюция уровня восприятия второго президента как уже самостоятельной фигуры.

«Глава Минюста был неправ — пресс-секретарь Токаева прокомментировал «кадровый указ»» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ может советоваться с Елбасы, но кадровые решения принимает сам. Пресс-секретарь главы государства Берик УАЛИ поставил точку в обсуждении нашумевшего «кадрового указа».

Он подчеркнул, что комментарий главы Минюста Марата БЕКЕТАЕВА в кулуарах правительства о том, что в кадровых назначениях «последнее слово – за Советом Безопасности» не совсем верный — «Считаю некорректным комментарий министра юстиции. Возможно, под напором журналистов Марат Бекетаев растерялся и дал неверную формулировку, что удивительно, так как должностное лицо такого уровня всегда должно квалифицированно разъяснять любые вопросы в рамках своих функциональных обязанностей«, — сказал Sputnik Казахстан Берик Уали.

Он уточнил, что Конституция является основополагающим законом, в котором четко прописаны функции и полномочия главы государства.

Таким образом, именно президент, как главное должностное лицо государства, гарант Конституции, верховный главнокомандующий, принимает согласно основному закону страны все решения, касающиеся назначения членов правительства, руководителей силовых и иных ведомств, подотчетных ему, а также глав регионов.

Что касается упомянутого указа, ставшего причиной кривотолков, то, по словам Берика Уали, он носит процедурный характер и никоим образом не может повлиять на исполнение главой государства своих конституционных обязанностей и функций.

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